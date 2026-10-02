قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبرج: أمريكا ترسل حاملة طائرات و10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
ثبات سعر الدينار والريال والدرهم اليوم الجمعة
«وداعًا للتوصيف التقليدي لمناخ مصر».. الأرصاد توضح أسباب التداخل بين الظواهر المناخية
التسامح والتسهيل.. عبدالغني هندي يكشف أبرز ما ميز الراحل أحمد عمر هاشم
رويترز: إيران تستعد لرد أوسع وأكثر قوة على أي هجوم أمريكي
أوهمهم أنه سيدة بالذكاء الاصطناعي.. القبض على شخص أدار صفحات للنصب على المواطنين
انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسط تقارير عن غارات جوية
الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد
10 أوقات يستحب فيها الصلاة على النبي.. نور ورحمة وهداية ورعاية
الداخلية السعودية: قائد ومساعد طائرة فلاي دبي يغادران المملكة إلى أبوظبي
اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح
أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة.. تراجع العدس والزيت واستقرار الدقيق والسكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوهمهم أنه سيدة بالذكاء الاصطناعي.. القبض على شخص أدار صفحات للنصب على المواطنين

أوهمهم أنه سيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي
أوهمهم أنه سيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه فتاة والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيرة بالجيزة، وضبط بحوزته (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال التحصل على صور الفتيات من مواقع التواصل الإجتماعى وتعديلها عن طريق تطبيقات الذكاء الإصطناعى وإعادة نشرها عبر صفحاته لإيهام متابعيه بكونه سيدة وطلب مبالغ مالية منهم وإغلاق هاتفه عقب تحويل تلك المبالغ.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة مواقع التواصل الإجتماعى الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب أوهمهم أنه سيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

أطفال البحيرة

«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

موسيماني

موسيماني في ضيافة الأهلي

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا وديًا.. والقنوات الناقلة

الأهلي

نجم الأهلي ينتظر عرضًا إماراتيًا للرحيل في يناير بعد عرض التجديد

ترشيحاتنا

سامح شكري

سامح شكري يستعرض مراحل التوتر والتوافق في العلاقات المصرية الأمريكية: الخلاف لا يعني القطيعة

سامح شكري

سامح شكري: مصر تسعى دائما إلى تجنب الصراع وتداعياته على الأرواح والاقتصاد

عزت أبو عوف

نجلاء فهمي تستعيد ذكرياتها مع عزت أبو عوف: كنت محظوظة بالعمل معه

بالصور

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد