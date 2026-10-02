أوهمهم أنه سيدة بالذكاء الاصطناعي.. القبض على شخص أدار صفحات للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه فتاة والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيرة بالجيزة، وضبط بحوزته (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال التحصل على صور الفتيات من مواقع التواصل الإجتماعى وتعديلها عن طريق تطبيقات الذكاء الإصطناعى وإعادة نشرها عبر صفحاته لإيهام متابعيه بكونه سيدة وطلب مبالغ مالية منهم وإغلاق هاتفه عقب تحويل تلك المبالغ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.