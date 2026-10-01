وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

احتفلت الفنانة صابرين بزفاف نجلها حاليا فى إحدى الفنادق بالقاهرة ، وسط أجواء مبهجة جمعت الأهل والأصدقاء ونخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب شريف منير، وخالد زكي، ومحمود حميدة، ومنال سلامة.

وشهد الحفل أجواء احتفالية مميزة، حيث ظهرت صابرين وهي ترقص احتفالًا بزفاف نجلها، وسط تفاعل الحضور ومشاركتهم فرحتها بهذه المناسبة، كما حرص عدد من النجوم على تهنئتها والتقاط الصور التذكارية معها، في أجواء غلبت عليها البهجة والود.

وكانت صابرين قد احتفلت بعقد قران نجلها خلال الأيام الماضية ، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.