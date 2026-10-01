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موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
عبد الفتاح تركي

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 يبدأ يوم 15 أكتوبر 2026، ويستمر صرف الدعم النقدي للمستحقين حتى نهاية شهر أكتوبر، وفق المعلومات الواردة في النص ومصادر النشر الحديثة بتاريخ اليوم، مع إتاحة الصرف من خلال بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، كما تتواصل إتاحة خدمات الاستعلام عن حالة الاستحقاق إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

متى يبدأ صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 للأسر الأكثر احتياجًا في الدولة، بالتزامن مع اهتمام المستفيدين بمعرفة موعد إتاحة الدعم النقدي وطرق الاستعلام عن حالة الاستحقاق والمستحقات الخاصة بهم، وتشير أحدث المعلومات المنشورة اليوم، إلى أن صرف الدعم عن شهر أكتوبر 2026 يبدأ يوم 15 أكتوبر 2026 ويستمر حتى نهاية الشهر.

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ويأتي موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ضمن الموعد الدوري لصرف الدعم النقدي للمستحقين، وهو ما يجعل معرفة تاريخ بدء الصرف من أكثر المعلومات التي يبحث عنها المستفيدون مع بداية شهر أكتوبر، إلى جانب أماكن الحصول على المستحقات وطريقة الاستعلام عن البيانات الخاصة بالبرنامج.

ويستفيد المستحقون من برنامج تكافل وكرامة من قنوات الصرف المخصصة للحصول على الدعم النقدي، مع استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالبرنامج لمعرفة حالة الاستحقاق وبيانات الصرف، وفق أحدث المعلومات المنشورة عن دفعة أكتوبر 2026.

ما أماكن صرف تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026؟

تكون أماكن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026، وفق المعلومات الواردة، من خلال بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، بما يتيح للمستحقين الحصول على المبالغ المقررة لهم من منافذ الصرف المتاحة.

وتأتي منافذ الصرف ضمن الخدمات التي يعتمد عليها المستفيدون للحصول على الدعم النقدي في الموعد المحدد، بينما تتاح أيضًا خدمات الاستعلام الإلكتروني لمعرفة حالة الاستحقاق والبيانات المرتبطة بالمعاش.

أين يوجد رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026؟

يستطيع المستفيد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وتوفر الوزارة بوابة مخصصة لخدمات الاستعلام والشكاوى المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، كما تشير أحدث المعلومات الرسمية المتاحة إلى إمكانية الاستعلام باستخدام الرقم القومي.

ويجب التنبيه إلى أن النص الأصلي أشار إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتباره رابط الاستعلام، بينما تظهر الخدمة الرسمية الخاصة بالاستعلام عن تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ولذلك فإن المستفيد الباحث عن الخدمة حاليًا يمكنه الرجوع إلى بوابة الوزارة الرسمية.

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ما خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن أكتوبر 2026؟

تتضمن خطوات الاستعلام الواردة في النص الأصلي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة، وبعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة للوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستحق.

وتأتي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن أكتوبر 2026 على النحو الآتي.

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

وتشير أحدث المعلومات المنشورة عن الخدمة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتيح الاستعلام إلكترونيًا عن حالة معاش تكافل وكرامة، مع استخدام الرقم القومي للوصول إلى البيانات المتعلقة بالبطاقة وحالة الاستحقاق.

ما شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

تتضمن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة الواردة في النص مجموعة من الحالات المرتبطة بالاحتياج والظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية، ويأتي من بينها أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

تكافل وكرامة

كما يشترط وفق المعلومات الواردة أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

وتشمل الحالات كذلك ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة، مثل «الأرملة، المطلقة، مهجورة العائل، أسرة المسجون، الأيتام»، وهي الحالات المذكورة ضمن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة في النص الأصلي.

ومن بين الحالات الواردة أيضًا أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقًا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

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كما تتضمن الشروط أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضًا، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية، إلى جانب تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

وتظل معرفة شروط الاستحقاق وخطوات الاستعلام من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها الراغبون في متابعة موقفهم من برنامج تكافل وكرامة، خصوصًا مع بدء الاستعداد لصرف مستحقات أكتوبر 2026 في الموعد المحدد يوم 15 أكتوبر 2026، واستمرار الصرف حتى نهاية الشهر.

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