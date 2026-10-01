اللواء أحمد ناصر يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للترايثلون في إسبانيا.. حضور مصري مؤثر

شارك اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للترايثلون وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، في أعمال الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين للاتحاد الدولي للترايثلون، التي عُقدت بمدينة سانخينخو بمنطقة بونتفدرا الإسبانية، بالتزامن مع نهائي بطولة العالم للترايثلون.

وتأتي مشاركة اللواء أحمد ناصر في هذا المحفل الدولي في إطار الحضور الفاعل لمصر وأفريقيا داخل مؤسسات الترايثلون العالمية، حيث يواصل من خلال مسؤولياته المحلية والقارية والدولية العمل على تعزيز التعاون بين الاتحادات، ودعم مسيرة تطور اللعبة، وتوسيع نطاق مشاركتها وانتشارها على المستويين العربي والأفريقي.

وأكد اللواء أحمد ناصر أن الحضور المصري في مؤسسات الرياضة الدولية لا يرتبط بمجرد المشاركة، وإنما يعكس مسؤولية مستمرة في تمثيل الرياضة المصرية والعربية والأفريقية والمساهمة في تطوير مستقبل اللعبة عالميًا.

وقال اللواء أحمد ناصر: "وجود مصر وأفريقيا في قلب مؤسسات الترايثلون الدولية مسؤولية نعتز بها، ونعمل من خلالها على أن يكون صوتنا حاضرًا ومؤثرًا في كل ما يتعلق بمستقبل اللعبة. هدفنا ليس فقط زيادة عدد المشاركات، وإنما بناء منظومة قوية ومستدامة للترايثلون في مصر والقارة الأفريقية، وفتح المزيد من آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية والقارية، بما يخدم اللاعبين ويعزز انتشار اللعبة ويرتقي بمستواها الفني والتنظيمي."

وأضاف: ما نشهده اليوم هو نتاج سنوات من العمل والتعاون، ورسالتنا خلال المرحلة المقبلة واضحة: مواصلة بناء الجسور بين مصر وأفريقيا والمجتمع الدولي للترايثلون، والاستفادة من موقعنا داخل المؤسسات الدولية لدعم التطوير وتبادل الخبرات، بما يعزز من قدرة مصر على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، ويمنح لاعبي المنطقة فرصًا أكبر للتواجد والمنافسة على الساحة العالمية."

وجمعت الجمعية العمومية قيادات الاتحاد الدولي للترايثلون وممثلي الاتحادات الوطنية والقارية من مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع فعاليات بطولة العالم التي شهدت مشاركة نحو 4,650 رياضيًا من 62 دولة، في منافسات شملت فئات النخبة والناشئين وتحت 23 عامًا والباراترايثلون والفئات العمرية، إلى جانب منافسات التتابع.