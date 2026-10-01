رغم الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب مستقر دون الـ 50 ألف جنيه

واصلت أسعار الذهب محليا، صعودها، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، بزيادة تتراوح بين 20 لـ 30 جنيها في الجرام الواحد.

وعالميا شهدت سعر أوقية الذهب صعودا اليوم لتصل الآن 4179 دولارا مقارنة 4161 دولارا سعر المستهل بزيادة 18 دولارا.

ورغم الارتفاع محليا وعالميا؛ ما زال الجنيه الذهب يتداول في مصر أقل من مستوى الـ 50 ألف جنيه.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات متوسط الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في السوق المحلية.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية

بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 24 نحو 7030 جنيهًا للبيع و6985 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6150 جنيهًا للبيع، و6110 جنيهات للشراء في ختام التعاملات.

وكان سعر جرام 21 قد سجل نحو 6120 جنيهًا للبيع مع بداية التعاملات الصباحية، أي أنه ارتفع بنحو 30 جنيها خلال اليوم.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 5270 جنيهًا للبيع و5235 جنيهًا للشراء.

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 4100 جنيه للبيع و4075 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49200 جنيه للبيع، مقابل 48880 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 218615 جنيهًا للبيع، مقابل 217190 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، صعد سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية إلى 4179.03 دولار في ختام التعاملات، مقابل مستوى 4161 دولارًا سجلته في مستهل التعاملات المسائية، بزيادة تقارب 18 دولارًا.

دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة 52.31 جنيه، وهو المستوى نفسه المسجل في البنوك عند 52.31 جنيه؛ ما يعني تطابق سعر الصرف بين السوقين.

عوامل مؤثر أسعار الذهب في مصر

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بحركة الأونصة عالميًا وبسعر الصرف، وهما العاملان الرئيسيان في تسعير المعدن الأصفر في مصر.