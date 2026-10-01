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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يحسم الجدل بشأن محمد صلاح: لا توجد أزمة ورحيله كان باتفاق مسبق

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
حمزة شعيب

حسم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، الجدل المثار حول موقف محمد صلاح، قائد الفراعنة، ورحيله عن معسكر المنتخب، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحات لبرنامج «الناظر مع شوبير»: «محمد صلاح هو القائد الأسطوري لمنتخب مصر، ولا توجد أدنى أزمة معه، ورحيله عن المعسكر كان باتفاق مسبق».

وأضاف: «نحن نقدر محمد صلاح كقيمة كبيرة جدًا في منتخب مصر، ومندهشون تمامًا من محاولة البعض ادعاء وجود مشكلة غير موجودة على أرض الواقع».

اتفاق مسبق وراء رحيل محمد صلاح

وتتوافق تصريحات إبراهيم حسن مع ما كشفه الإعلامي سيف زاهر مؤخرًا، بعدما أكد أن رحيل محمد صلاح عن المعسكر كان متفقًا عليه مسبقًا مع الجهاز الفني وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح زاهر أن إبراهيم حسن أكد له أن قرار إراحة صلاح جاء بسبب إقامة مباراة جنوب السودان على أرضية من النجيل الصناعي، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى عدم المخاطرة باللاعب.

إبراهيم حسن يؤكد تقدير الجهاز الفني لصلاح

وتأتي تصريحات مدير المنتخب لتؤكد استمرار العلاقة بين محمد صلاح والجهاز الفني، في ظل حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية حول غياب قائد الفراعنة عن بعض مباريات المنتخب.

وسبق لإبراهيم حسن أن أشاد بمحمد صلاح، ووصفه بأنه «قائد حقيقي» وأحد أفضل لاعبي العالم، مؤكدًا أهمية دوره مع منتخب مصر.

وبذلك، يؤكد الجهاز الإداري لمنتخب مصر أن مغادرة صلاح للمعسكر جاءت ضمن ترتيبات مسبقة، ولا تعكس وجود خلاف بين قائد الفراعنة والجهاز الفني.

إبراهيم حسن محمد صلاح منتخب مصر

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