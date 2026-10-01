كيف تشارك برأيك؟.. تفاصيل انطلاق الموقع الإلكتروني لفعاليات منتدى مصر 2026

أطلق مجلس الوزراء رسمياً الموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم منصة حوارية تفاعلية، بهدف إشراك المواطنين، والخبراء، ومؤسسات الدولة في تقديم المقترحات والرؤى البناءة حول مختلف القضايا الوطنية المطروحة، وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لانطلاق الفعاليات والجلسات التحضيرية، تمهيدًا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 - 24 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن الحوار المجتمعي الفعال هو الركيزة الأساسية لصياغة مستقبل الوطن وصناعة قراراته التنموية القادمة.

منتدى مصر 2026

يعد منتدى مصر 2026، منصة حوارية وتفاعلية وطنية أطلقتها الدولة المصرية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف المنتدى بشكل أساسي إلى صياغة أولويات المرحلة المقبلة ودعم جهود الدولة من خلال إشراك كافة أطياف المجتمع في اتخاذ القرار.

موعد عقد الجلسات في منتدى مصر 2026

انطلقت الجلسات التحضيرية لـ «منتدى مصر 2026» تزامنا مع إطلاق الموقع الإلكتروني في أكتوبر 2026، وذلك لجمع مقترحات المواطنين والخبراء وتجهيز محاور النقاش، بينما تنعقد الفعاليات والجلسات الأساسية والرسمية للمنتدى، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026.

إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 ورابط التسجيل

أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

وأوضح المجلس، أنه يمكن للمواطنين والخبراء والمتخصصين التسجيل والمشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم من خلال الموقع الرسمي للمنتدى من خلال الـــضـــغـــط هـــنـــــــــا.

خطوات التسجيل في منتدى مصر 2026

- زيارة موقع منتدى مصر الإلكتروني.

- الضغط على إنشاء حساب جديد.

- ملء البيانات المطلوبة.

- بعد الانتهاء من تسجيل الحساب.

- الضغط على أيقونة أجندة المنتدى.

- اختيار التبويب المناسب لك.

- اختيار تسجيل مواطن لإبداء الرأي، أو تسجيل خبير/متخصص.

- استكمال البيانات.

- الضغط على تسجيل.

أهدف منتدى مصر 2026 الرئيسية

1- إتاحة الفرصة أمام المواطنين والخبراء لطرح آرائهم ورؤيتهم في القضايا المطروحة.

2- إشراك الأكاديميين والمتخصصين لتقديم أوراق عمل ومقترحات علمية تسهم في حل المشكلات الحالية.

3- إيلاء القضايا والأولويات التي تمس حياة المواطن اليومية أهمية قصوى ونقلها لطاولة نقاش المسؤولين.

4- تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات الداخلية والخارجية.