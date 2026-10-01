صدى البلد ينشر أجندة اليوم الثاني لمؤتمر منتدى مصر 2026

تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تشغل المواطن المصري، أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

وينشر صدى البلد أجندة فاعليات مؤتمر منتدي مصر

اليوم الثاني يتضمن ثلاث جلسات حول محور التنمية المتكاملة وجودة حياة الانسان كالتالي:

التنمية الحضرية والعمرانية

تعرض الجلسة أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن، وتتناول تطوير العشوائيات، ومبادرة حياة كريمة، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، والطرق، والنقلـ وخدمات البنية التحتية وأثرها على المواطن. تحاول الجلسة الإجابة على تساؤل رئيسي: ما هي مستهدفات الدولة للفترة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية وأثر ذلك على المواطن؟

صحة المواطن

الصحة ليست رقمًا في تقرير، ولا مبنىً يُفتتح ثم يُنسى؛ إنها الرحلة التي يقطعها المواطن من أول عَرَضٍ يقلقه إلى آخر جرعةٍ تطمئنه. تقرأ الجلسة مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، مستعرضةً ثمار المبادرات الرئاسية وما أرساه التأمين الصحي الشامل من عدالةٍ صحية، ثم تُصغي إلى فجوات الجودة ومواضع الانقطاع في رحلة المريض، وتتوقف عند توطين الدواء والتكنولوجيا الطبية ضمانةً للسيادة الصحية. وتختتم بأولويات المرحلة المقبلة: وقايةٌ تسبق المرض، وكوادرُ أكفأ، واستدامةٌ تحمي ما تحقق

مصر رقمية

تتناول الجلسة ما تحقق لبناء مجتمعاً رقمياً آمناً ومتكاملاً، محوره الإنسان، وتستعرض ما تحقق فى تطوير البنية التحتية والاتصال، وبناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، وتبسيط الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية والمنظومات القطاعية، ومنها منظومات العدالة والشبكة المالية الحكومية المتكاملة وشبكة الحماية الاجتماعية الرقمية ومنظومات حوكمة تداول المنتجات المدعمة مثل البترول ومشتقاته والأسمدة المدعمة والتي تمس المواطن.

كما تناقش التحديات التي كشفتها مراحل التنفيذ، وفى مقدمتها تكامل البيانات بين الجهات، وإعادة هندسة الإجراءات، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، وبعض التشريعات اللازمة لإتمام عمليات التحول الرقمي، ثم تتناول الخطط المقبلة لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمواطن والمستثمر، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية لقطاع أوسع من المستفيدين، وتوظيف وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتنمية صناعة مراكز البيانات بما يعزز السيادة الرقمية حتى يصبح للتحول الرقمي أثراً ملموساً في حياة المواطن والمستثمر ويعزز التنافسية الاقتصادية لمصر ويرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل.