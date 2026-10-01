سرا .. أول لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط نظام بشار الأسد

التقى مسؤولون في الحكومة السورية وحزب الله سرًا في تركيا في سبتمبر في أول محادثات وجهًا لوجه معروفة بين الطرفين منذ سقوط بشار الأسد.

ووفق وكالة رويترز ؛ ركزت المحادثات، التي دفع إليها وكالات الأمن والاستخبارات التركية، على تخفيف التوترات.

أكدت سوريا لحزب الله أنها لن تتدخل عسكريًا في لبنان لنزع سلاح الجماعة، بينما طلبت من حزب الله وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود وتفكيك الخلايا المتبقية في سوريا.

تعهد حزب الله بعدم التدخل في الشؤون السورية لكنه لم يعطِ إجابة مباشرة على تلك الطلبات. لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.