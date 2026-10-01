حسين فهمي يسلم جائزة مهرجان طريق الحرير لصناع فيلم "القصص"

استقبل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في مكتبه بمقر المهرجان الجديد بدار الأوبرا المصرية، صنّاع فيلم "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي، لتسليمهم درع الجائزة التي تسلّمها نيابةً عنهم من مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي بالصين.

وشهد اللقاء حضور المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد طارق، ومدير أيام القاهرة لصناعة السينما محمد سيد عبد الرحيم، إلى جانب حضور أعضاء الوفد المصري العائد من الصين، والذي ترأسه حسين فهمي ومثّل مصر في فعاليات الدورة المنقضية للمهرجان الأسبوع الماضي، حيث شارك الوفد في عدد من اللقاءات والأنشطة السينمائية لتعزيز آفاق التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

وسلّم حسين فهمي الجائزة لفريق العمل، معربًا عن اعتزازه بتمثيل السينما المصرية في المحافل الدولية وحرص مهرجان القاهرة السينيمائي الدولي على دعم التجارب الإبداعية المحلية و تعزيز حضورها علی الساحة الدولية.

