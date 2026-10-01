بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من خريجات وخريجي دفعتي 2021 و2022 في وظيفة معاون نيابة عامة، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 24 سبتمبر 2026، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وتضمن القرار تعيين 51 من خريجات وخريجي دفعة 2021، و634 من خريجات وخريجي دفعة 2022، بإجمالي 685 معاون نيابة عامة.

ونص القرار على تحديد أقدمية المعينين من دفعة 2021 بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة، كما نص على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

وفيما يلي أسماء المعينين وفقًا للترتيب الوارد في القرار:

خريجي 2021



1- مصطفى يحيى هلال مهدى شعيب . 2- إيهاب حسن صالح السيد حسن . 3- محمد أحمد الدسوقي محمد البهي رضوان . 4- أحمد حمدي السباعى الشربينى . 5- محمود بشندى عبد العظيم أحمد . 6- إبراهيم أحمد عبد الرازق أبو الروس . 7- محمد أحمد عبد العزيز عبد الغفار . 8- خالد هشام حامد محمد الطويله . 9- سيد حسن سيد حسن يوسف . 10- ندى محمود محمد على . 11- إيهاب محمد السيد عطيه القاضى . 12- أحمد جمال الدين جمعه أحمد . 13- محمد عادل فؤاد جبالى . 14- رضوى أحمد عبد الحميد محمد البدوى . 15- خالد مجدى منصور محمد الشمبل . 16- كيرلس عادل فوزى متوشلح . 17- مصطفى سمير عبد العظيم محمد . 18- أحمد ياسر عبد الرحيم عبد الخالق . 19- عمر خالد إبراهيم عبد العزيز . 20- إياد السيد محمد أحمد شبكه . 21- عبد الرحمن على عبد الغنى كريم . 22- لؤى محمد سامى عبد العال . 23- سالم محمد سالم يوسف أبو الخير . 24- زياد عبد المجيد أحمد طوسون عبد المجيد ربيع . 25- محمد طارق سعيد مراسى عساف . 26- كريم خالد السيد عليوه معن . 27- زياد محمد سالم منصور البطران . 28- مصطفى عمرو عبد اللطيف إسماعيل عقرب . 29- شيماء طلال مرعى محمود ابوالقاسم . 30- عمر علاء الدين عمر محمود حسنين . 31- محمد عادل محمود صبحى عامر . 32- عمرو عادل عبد العزيز عبد الفتاح . 33- عبد الفتاح طه عبد الفتاح طه دسوقى . 34- محمود محمد محمود محمد عبد المطلب يحيى . 35- وائل محمد نشأت حسن قابيل . 36- أحمد محمد إسماعيل محمد السيد نافع . 37- فاروق أحمد محمد عبد الرحمن نمر . 38- محمود إبراهيم على محمد راضى . 39- شهاب نبيل عبد المنعم محمد . 40- عمرو وليد محمد فائق فرحات . 41- محمد أحمد محمد حماد . 42- أحمد بهاء الدين ابوالحمد عثمان . 43- محمد جمال الدين السيد عبد الله . 44- محمد حاتم أحمد عبد العزيز . 45- هاله محمد عمر محمد على الحسينى . 46- فادى هنائى بخيت جرجس . 47- حسام رفيق عبد الحميد الخولى . 48- منار الريدى عدلى محمد . 49- محمد السعيد إبراهيم السعدنى . 50- محمد وجيه عنتر وهبه ضبيش . 51- محمد تامر عبد التواب مصطفى مخيمر .

خريجات وخريجي 2022

كما نصت المادة الثانية، على أنه يعين بوظيفـة معاون نيابة عامة من خريجات وخريجي دفعة (2022) كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهـم : 1- ميرنا تامر عصام إبراهيم الترساوى . 2- آيه اشرف أبو السادات بدير أبو المجد . 3- محمد حسام محمد سامى جابر . 4- منى أحمد سويلم محمد . 5- زياد أحمد حسان حافظ . 6- بثينه اكرم إبراهيم قنصوه . 7- منار أشرف محمد صادق حسين . 8- ضحى سيد عبد السميع محمد إسماعيل . 9- محمد عبد الحميد نيازى عبد الحكيم . 10- ملك أحمد سعيد عبد الوهاب همام . 11- آيه شريف إبراهيم ابوعلى . 12- محمود عبد العال محمد مدنى . 13- دينا مصطفى عبد الله محمد . 14- هدير فتحي عبد الحميد عبد العزيز الروينى . 15- أحمد ايمن السيد عبد المجيد العشرى . 16- وليد محمد إبراهيم محمد محمد يوسف . 17- محمد لطفى عبد الغفار عبد الله عبد الواحد . 18- ميرنا محمد هشام أحمد عبد العظيم . 19- أشرقت عمرو فتحي حسين لاشين . 20- ساميه محمد يوسف محمد شمس . 21- عمر محمد عبد العال فؤاد أبو عايد . 22- رحاب حافظ شحات الكرداسى . 23- هايدي حازم عبد الهادي إسماعيل . 24- محمد طلعت فرج إبراهيم العدوى . 25- حاتم سامى أحمد على إبراهيم عديله . 26- هاديه ناصر إسماعيل محمد دهشان . 27- أحمد عياد عبد الوهاب محمود . 28- محمد ماجد أحمد أحمد محمد إبراهيم عبد الوهاب . 29- محمد طارق السيد صالح . 30- هايدى عبد العظيم على سراج الدين . 31- على على على الشخطور . 32- زياد عصام الدين صياد محمد . 33- مصطفى محمد مصطفى محمود . 34- أحمد محمد ربيع محمد أحمد . 35- ماجده خالد صبحى عبد العظيم حسن . 36- مريم مصطفى عبد الرحمن حسن أبوالعلا . 37- ميار فتحي عبد الحميد عبد العزيز الروينى . 38- أحمد معتز عبد الرحمن أحمد . 39- آلاء عبد الستار عبد المجيد ابوحجر . 40- خالد اشرف صديق عبد العزيز . 41- على وليد حامد عبد الوهاب عرابين . 42- فرحه اشرف أحمد لطفى الحصى . 43- ساره أحمد فؤاد على . 44- نوران محمود محمد الفندى محمود الحميلى . 45- محمد مجدى أحمد الحسينى تقصيره . 46- أسامه عادل أحمد محمد . 47- منه الله عبد الناصر على عبد الناصر . 48- هايدى عماد سعيد عبد الغفار . 49- عبد الرحمن ممدوح عبد العاطى عبد الحى وفا . 50- محمود صفوت على مصطفى . 51- هاله محمد مرسى مسعود . 52- مصطفى على مرغنى الصادق . 53- ندى نشأت محمد أحمد . 54- محمد وائل سليمان إبراهيم . 55- ندى وليد يسرى شوشه . 56- عمرو مجدى السيد إبراهيم شبير . 57- يحيى محمود عبد الواحد جابر . 58- مى محمد كامل التونى . 59- هبه الله هيثم إبراهيم إبراهيم العدوى . 60- هاجر أنور محمود إبراهيم رضوان . 61- أحمد نادر وحيد السعيد جويلى . 62- ساندى مجدى عبد الملاك اسرائيل . 63- أحمد سيد فرغلى سيد . 64- روان عاطف توفيق عبد القادر عثمان الزينى . 65- مريم ايمن محمود محمد موافى . 66- نور هانئ عبد الحليم محمد . 67- علا عماد الدين زكريا عبد السلام . 68- حبيبه سعيد أحمد النقشبندى . 69- دينا حسن محمد كامل حسن . 70- أحمد محمد سيد عبد الهادى . 71- نيره رافع محمدأنور عبد الرحمن . 72- ميرهان أحمد مصطفى أحمد . 73- حسين محمد حسين السيد هيبه . 74- أحمد على ابوالفتوح عبد العزيز بنه . 75- نورهان عماد عبد الصمد عمر قايد . 76- داليا السيد جادالكريم على . 77- تسنيم محمد أحمد محمد عبد العال . 78- أحمد إبراهيم محمد امين . 79- هيدى أحمد فاروق عبد الحميد عمار . 80- روان ناهض محمد حسين فرحات . 81- عمر محمود على عبد الحليم . 82- آيه هاشم عوض حجازى . 83- عائشه محمد نجيب أحمد محمد الدليل . 84- آلاء محمد على ربيع . 85- شروق خالد محمد حفنى الشيخ . 86- أحمد محمد عبد الفتاح إبراهيم الهجين . 87- سلمى محمد صبحى عبد الله . 88- روان أحمد قدرى عبد اللطيف . 89- مصطفى على أحمد على حسن . 90- عبد الرحمن عادل محمد عبد الرحيم . 91- بسنت محمود حسين موسى عبد الوهاب أبوطالب . 92- زياد طارق عمر صلاح . 93- ياسمين حسن السيد حسن على . 94- محمود حمدى صادق سعيد . 95- مريم وسام محمد على أبو سالم . 96- آيه عماد إبراهيم الكومى . 97- امنيه ياسر أحمد ابوضيف . 98- فاطمه يسرى محمد إسماعيل ذكرى . 99- نيره محمد أبو ضيف باشا . 100- محمد صفوت حسن عبد الله بيومى . 101- كريمان كمال أحمد محمود . 102- محمود حامد محمد محمد سليمان السعدنى . 103- أحمد محمد سامح سعد الدين عبد الكريم . 104- أحمد زياد محمد محمد أحمد غازى . 105- صفاء هشام محمود صبحى منصور عامر . 106- أحمد حاتم إبراهيم أحمد أحمد . 107- أحمد جمال حسن جوده . 108- أحمد هشام سمير محمد فوده . 109- هيثم يحيى عبد الغنى الحسينى . 110- مي أيمن جهمى محمد . 111- عمر مدحت محمد رفعت صديق الشناوى . 112- مصطفى يوسف محمد عبد المجيد أبو طالب . 113- المعتز بالله ممدوح عبد الحميد أمين حميده . 114- منار حسن مصطفى الوكيل . 115- خالد ميهوب محمد ميهوب . 116- ضحى أحمد عبد الهادى محمد . 117- يارا أحمد زكى إبراهيم المنوفي . 118- أحمد محمد محمود حسن غراب . 119- هبه عبد العاطى الفهمى عبد الكريم . 120- ياسمين أحمد مصطفى خطاب . 121- محمد سعد عبد الهادى حسن . 122- أحمد سامح رمزى محمد . 123- عمر خالد السيد عبد الحميد بكر . 124- أحمد محمد يوسف أحمد على . 125- أحمد بهاءالدين جمعه أحمد محمود . 126- زياد حاتم الحسينى محمد الكنانى . 127- يوسف محمد رزق مبروك . 128- ادهم صبرى حامد السيد سالم . 129- زياد ايمن فاروق محرم . 130- عمرو محمود محمد محمد . 131- محمد وائل عبد الحميد محمد . 132- كيرلس عزت زكى إبراهيم . 133- مروان محمد عبد الله محمد . 134- أحمد حسن معوض على محمد الباهى . 135- إبراهيم محمد سيد عبد الحافظ . 136- على مصطفى على محمد على . 137- زياد ياسر إبراهيم عبد اللطيف . 138- حفصه جمال حسين محمد . 139- محمد محمود محمد عمر . 140- محمد طلعت فتحي محمد الصفتى . 141- محمد أبو الحسين فتحي عبد المجيد عثمان . 142- دعاء عصام أحمد محمد . 143- نوران عبد المنعم رشاد عفيفى حميد . 144- حلا محمد ناجح عبد الحميد . 145- عبد الرحمن محمد محمد أحمد فرجانى فرج . 146- أحمد كمال الدين حسين أحمد . 147- محمد حسان عبد الصالحين أحمد حسن . 148- محمود عصام على زينهم مراد . 149- محمد أسامه محمد محمود محمد فرغلى . 150- محمود عبد السلام إسماعيل السمان . 151- إسلام سلامه سالم جاب الله . 152- بسمه أسامه عبد العزيز عبد الغفار . 153- مريم طارق فؤاد هندى . 154- ياسمين طارق سعد أحمد بهنساوى . 155- إسراء أشرف محمد محمد اللوزى . 156- أحمد محمد أحمد أحمد الشافعى . 157- محمد عبد الله قرنى حسين . 158- روان تامر عبد السميع أبو ناعم . 159- ميار محمد عبد الحميد علام . 160- ندى محمد توفيق زكى البربرى . 161- كريم وليد جبر عبده على . 162- مروان أحمد رشدى السنجق . 163- أحمد مرتضى جاد السنباطى . 164- سيف الإسلام السيد على عبدربه . 165- حسام أحمد موسى عبد الموجود . 166- مريم عبد المحسن حسن يونس . 167- يمنى ناصر عبد المنصف شعبان . 168- يوسف جمال عبد المنعم إبراهيم . 169- زياد شريف صلاح الدين محمد الدبيكى . 170- أحمد جمال محمد محمد . 171- سيف أسامه راضى السيد الطوخى . 172- محمد مصطفى محمود محمد على جاد . 173- سيف طارق عبد الهادى محمد المغربى . 174- روضه هانى محمد طلايع مصيلحى . 175- ياره عبد الجواد محمد عبد الجواد إبراهيم . 176- ادهم محمد عبد السلام البرقوقى . 177- إسلام حمدي أبو الجود محمد الأنصارى . 178- كريم علاء سعد زغلول حلمى صالح . 179- محمد أحمد محمد صبرى أحمد ذكرى . 180- مصطفى خالد فهمى عبد الصمد . 181- عبد الرحمن عمر مظهر محمد . 182- ندى محمد عبد الرؤف قبطان . 183- محمد طارق طلعت عبد الجابر . 184- أحمد محمد توفيق السيد محمد البنا . 185- محمد ياسر محمود إسماعيل السيد . 186- إبراهيم جلال إبراهيم محمد عيد . 187- يارا أشرف عبد المنعم محمد . 188- عبد الله إبراهيم محمود محمد محمود حسنين . 189- عبد الرحمن محمد عماره عبد الله . 190- أحمد أسامه سعد عبد الحفيظ . 191- شادي ايمن جمال أحمد . 192- فخرى شريف محمد فخرى عبد اللطيف أبو النصر . 193- روميساء محمود إبراهيم حامد سكر . 194- مروه مصطفى عبد السلام العانوسى . 195- أحمد رافت صادق توفيق . 196- روان عماد عبد الحميد محمد مهران . 197- سهيله سعد محمد سعيد أبو ذكرى . 198- زينه أحمد عبد الفتاح أحمد محمود . 199- محمد صلاح الدين عبد الرحمن سلطان . 200- عبد الرحمن حاتم السيد عبد الفتاح عبد الرازق . 201- مى يحيى عبد الرحمن رشاد حمزه . 202- نوران سامح حامد شاكر عبد الحليم عبد الهادى . 203- عبد الرحمن إسماعيل بسيونى إسماعيل الشبراوى . 204- باسل حسن محمود محمد . 205- محمد طارق محمد السيد أمين . 206- عمر أحمد نصر محمد نصر . 207- علاء بهاء إبراهيم الدسوقي عبد المجيد زيتون . 208- أحمد محسن السعيد عباس عنين . 209- عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح عامر . 210- أحمد محمد نجيب مزيد أبو حجى . 211- شهد محمد محمد أمين حسن . 212- أحمد وائل صابر أحمد . 213- محمد ايمن محمود حسن . 214- محمد اكرم محمد رشاد السيد أبو حساب . 215- كريم سرى سامى محمود . 216- الحسن محمد عبد القادر محمود . 217- محمد أحمد محمد أحمد عبد الله . 218- ندى إبراهيم رفعت محمود الشيخ . 219- مهند ربيع أحمد محمد . 220- ندى خيرالله سعد خيرالله . 221- منى محمد عبده على شجاع . 222- حازم أسامه السيد زبيب . 223- فارس محمد جبريل أمين . 224- يحيى صبري عباس محمد . 225- محمد السيد عبد الحسيب محمد . 226- مرام عزت على عبد الحميد أبو النصر . 227- مروه فايز إبراهيم حسن عبد الحفيظ . 228- أحمد طلعت على السعيد نوفل . 229- مصطفى محمد محمد عبد المنعم أحمد البغدادى . 230- سهيل عبده السيد عبده قليب . 231- يوسف أحمد عبد الوهاب تركى . 232- محمد عصام جابر إبراهيم طاحون . 233- كاظم محمود محمود محمد صقر . 234- رائد السيد محمد السيد محمد محمد أبو حسوب . 235- كريم حسن محمد مسلم . 236- محمد عبد الرشيد عبد العظيم محمد . 237- أحمد رمزى محمد أمين عمر . 238- زياد محمد إبراهيم حسن . 239- أحمد السيد عبد الرحيم عبد الرحمن . 240- مريم يحيى عبد الرحمن رشاد حمزه . 241- محمد رافت حسنى محمد أحمد خليل . 242- إبراهيم محمد رفعت درويش البحيري . 243- كريم أحمد عباس عبد الحفيظ . 244- محمد شادى عصمت رضا عبد العظيم محمد . 245- جلال تامر جلال محمد السيد صلاح . 246- نوران حسام عبد العزيز فهمى حسن زهران . 247- أحمد ايمن أحمد فؤاد محمد الذهبى . 248- شيماء أحمد مصطفى محمد الحفنى . 249- محمد سامى إبراهيم بدوى . 250- جنا محمد أحمد محمود الجندى . 251- سيف نورهام إبراهيم سيد أحمد أبو زيد . 252- على أبوبكر محمود محمد . 253- عبد الرحمن محمد عباس عبد الحفيظ خلف . 254- محمد أحمد محمود عبد الحميد أحمد الشريف . 255- سلمى حسين محمد حسين . 256- إسلام محمد عبد السلام على . 257- هند علاء الدين عثمان ذكى . 258- مصطفى مصطفى محمد رفعت مصطفى سليمان . 259- محمد سامح شوقى عبد الوهاب . 260- مؤمن محمد عبد الفتاح السيد . 261- يوسف محمد مصطفى محمد . 262- أحمد سلمان الفارسى محمد شعبان المهدى . 263- محمود محمد صلاح محى الدين على الحارتى . 264- عمرو إيهاب محمود محمود القصبى . 265- هند محمود محمد توفيق . 266- أحمد عامر محمد أحمد . 267- محمد عبد العزيز فهيم محمد جميله . 268- محمد محمد عبد العزيز عيسى حرب . 269- سيف الدين محمود عيسى محمد سراج الدين . 270- أحمد الاسمر نظير مسعد . 271- مينا نادى رفعت ناشد بهمان . 272- محمد هانى محمد محاريق . 273- يوسف معتز أحمد محمد حسن . 274- محمود مصطفى محمد شوقى موسى على شرف الدين . 275- مريم محسن محمد رشاد حافظ بدوى . 276- مازن نهرو عبد الجواد السيد عيسى . 277- امجد وحيد مسعد مسعد صقر شاهين . 278- يحيى أحمد عبد الله محمد الروبى . 279- أحمد رمضان إبراهيم محمود . 280- إسراء صلاح حسن عبد العال . 281- اسلام محمد محمد عبد الرحمن . 282- أحمد محمد محمود عبد الكريم حسن . 283- ادهم خالد محمد امين . 284- حسام ايمن محمد القصير . 285- ساره أحمد محمد كامل أحمد باشا . 286- محمد عبد الفتاح أحمد محمد على . 287- محمد عادل عبد الحكيم ابوسحلى . 288- محمد نبيل عبد الستار عبد اللطيف . 289- شريف محمود محمد الجمسى . 290- فرح على محمد شاهين . 291- كمال الدين سامى عبد السميع الشرنوبى ليمونه . 292- رانيا أحمد شداد أحمد نصير . 293- يوسف هيثم رشوان ابوالحسن . 294- اياد عماد عبد الله عبد الله الحمامى . 295- محمد مصطفى عبد السلام خضر . 296- ياسمين هلال إبراهيم محمد مصطفى . 297- هادى خلف السيد صالح . 298- لبنى ربيع محمد محمد . 299- محمد محمد محمد عبد الهادى الدسوقى . 300- كامليا سمير محمد حجازى . 301- محمد حسين إبراهيم محمود مصيلحى . 302- يوسف أسامه صلاح محمد عماره . 303- خالد فتحي على حسب الله . 304- أحمد ولاء عصمت محمد محمد . 305- فيروز أشرف هانئ زكى سرور . 306- عمر عصام أحمد محمد حسن بكار . 307- محمد ايمن عبد الوهاب عثمان . 308- هشام وحيد صلاح محمد الكاشف . 309- نادر غريب أحمد مراد بكير . 310- يمنى حسن حسن حسن نجم . 311- محمد عادل عبد العظيم محمد الشاهد . 312- كريم خالد عبد الفتاح سيد سعد . 313- شيرين عبد الناصر محمود عبد العليم . 314- زياد محمد فاروق محمد . 315- شاهر عماد الدين على عبد المقصود جوده . 316- لورانس خليل جرجس خليل فرح . 317- داليا سعد على سيد . 318- معتز علاء الدين إبراهيم الجبه . 319- محمد إبراهيم ابوشتيه العيسوى . 320- عادل طارق ربيع خالد . 321- أحمد إيهاب سعيد البنا . 322- عمرو أحمد سعد أحمد عبد المطلب . 323- مصطفى محمد محمد توغان . 324- زياد محمد مصطفى أحمد . 325- سلمى حازم عبد الفتاح فتحي عبد المقصود غنيمى . 326- آيه السيد محمود محمد شكر . 327- هدير بدوى عبد المنعم حسين . 328- حسام جمال الدين زكى عبد الجواد سعيد . 329- ياسمين حلمى على أحمد الاشوط . 330- محمد أحمد ربيع توفيق . 331- محمد عمرو حسن السيد بدره . 332- منه ياسر إسماعيل حسانين . 333- محمد عبد المجيد محمود عبد المجيد . 334- على عمر عبد العزيز حسن مهران . 335- محمود محمد عادل محمود هدهد . 336- ادهم أحمد رشاد أحمد . 337- يوسف محمد حازم محمد ابودوح . 338- محمود شريف حسين أحمد الليثى . 339- أحمد محمد سمير سلامه إبراهيم . 340- عمر على محمد بياض . 341- أحمد السيد حسانين السيد حسانين . 342- عمرو عاطف عبد الله إبراهيم . 343- شريف على إبراهيم مصطفى عطيه البربرى . 344- الجاسر إسماعيل عبد الباسط إسماعيل . 345- محمد ياسر صلاح الدين خشبه . 346- كريم هشام رسمى عبد المنعم . 347- أحمد خالد فاروق محمود . 348- ادهم أحمد حسين أحمد محمد . 349- محمد سراج الدين محمود محمود الزناتى . 350- عبد الرحمن مصطفى امين أحمد محمد محمد بخيت . 351- فاروق محمد فاروق السيد عزازى . 352- باسم محمد أحمد محمد العبسى . 353- محمد عبد الحليم عبد اللطيف عبد الحليم القونى . 354- عمر سامح إبراهيم أحمد . 355- يوسف عمرو محمد صلاح الدين يوسف . 356- نوران صلاح صلاح الدين عبد العزيز على . 357- أحمد السيد حامد أحمد إبراهيم . 358- محمد عبد الله أحمد فتحي عبد الله أحمد . 359- محمود محمد عبد النور الشوادفى . 360- مصطفى حسن مصطفى كمال أبوكريشه . 361- نانسى جمال عز عبد الفتاح منصور . 362- ميسون هشام محمد عبد السلام هموس . 363- مصطفى عبد الحكيم فتحي ابوزيد . 364- على على سعيد ابوفرد . 365- مصطفى طارق عبد السلام عبد اللطيف . 366- محب حنا بسطوروس بسطوروس . 367- ساره أحمد عبد الله على حسن . 368- سلمى حسن الانور فتحي عبد العزيز زغلول . 369- يوسف عيد أحمد محمود البيومى . 370- مروان محمد عبد العزيز مدكور . 371- محمد عبد الغفار عبد العال أحمد . 372- اسلام صالح رمضان رضوان . 373- زكريا وائل زكريا محمد الامير . 374- أحمد عصام محمد أحمد عبد الله مشهور . 375- محمود محمد محمد على إسماعيل . 376- مروان محمد عبد الباسط مصطفى . 377- مازن أسامه محمد رشاد موسى سليمان . 378- هشام سعيد محمد عبد الحافظ . 379- أحمد محمد إبراهيم سيد أحمد الدالى . 380- محمد عبد الله محمد المغازى محمد السيد . 381- محمد بشير عبد الرؤف بشير عبد العال . 382- أحمد محمد مصطفى الطحان . 383- أحمد محمد عبد الحميد عطيه قاسم . 384- يمنى أحمد محمد أحمد . 385- أحمد عبد الله أحمد على . 386- يوسف وائل محمد كمال أحمد بركه . 387- ساره حمدى منصور طلبه الحمصى . 388- محمود سالم عبده محمد عبد النبى . 389- ميار محمد صالح سيد صالح النجار . 390- يحى خالد عبد العزيز عبد الرحمن الطنانى . 391- عبد الرحمن خالد على محمد ذكى . 392- يحيى حسام الدين محمد على ابوحلو . 393- شريف رفعت شوقى برنابا . 394- مروان هشام أحمد فؤاد أحمد العطار . 395- أحمد عبد العزيز محمد فرج . 396- ياسين محمد عزت مناع سيد . 397- معتز مصطفى كمال عباس . 398- محمد ممدوح محمد على طنطاوى . 399- عبد الرحمن محمد فؤاد أحمد على صالح . 400- محمد تيمور موسى أحمد ابوالمجد . 401- أحمد ياسر مصطفى محمد الحداد . 402- محمد مصطفى ثابت حسين . 403- أحمد محمد عبده عبد الرازق الكفراوى . 404- أحمد فتحي سليم محمد الشاورى . 405- محمد مصطفى عزت محمد إسماعيل . 406- تمام عبد الستار على نورالدين . 407- فادى إبراهيم حنا عبد الملاك . 408- أحمد على محمود ابوالسعود خليل . 409- محمد نبيل محمد ابوالهدى الطنيخى . 410- لؤى الشاذلى محمدالسعيد عبد الرازق . 411- عبد الرحمن على محمد نورالدين الفرماوى . 412- مهند أشرف عبد الرحمن أحمد . 413- محمد حامد أحمد إبراهيم سعد . 414- اسلام سعيد عبد الحليم طه عيسى . 415- محمد عصام مختار عبد المطلب على شرابى . 416- أحمد وليد أحمد عبد الرحمن . 417- امجد عصمت عبد الله الشيخ . 418- مصطفى اشرف زغلول سليمان . 419- أحمد إبراهيم السعيد إبراهيم عابد . 420- سيف الدين أحمد محمد محمود . 421- كريم شريف أحمد فتحي السيد على سليم . 422- أحمد منتصر محمد توفيق عبد العال . 423- آيه ايمن عبد العزيز كيشار . 424- عمر محمد عبد الرحيم سليم . 425- إبراهيم عمر إبراهيم عبد اللاه أحمد الشريف . 426- اسلام اشرف محمد العربى . 427- اسلام محمد الجنيد عبد الحميد محمد . 428- على خالد مصطفى عباس . 429- يوسف خالد السيد طلبه . 430- لؤى الدين إيهاب معوض توفيق الليثى . 431- محمود محمد السيد حسين مصطفى . 432- أحمد محمد أحمد الصغير . 433- محمد عبد الفتاح عارف عبد الحفيظ . 434- أحمد على صالح أحمد . 435- محمد خالد فاروق حافظ الاسلامبولى . 436- أحمد وليد محمد محمد الجروانى . 437- عمر عبد المنعم أحمد محمد . 438- زياد عمرو محمد سلامه حسان . 439- يوسف هشام السيد ابوالفتوح . 440- محمد زكريا منصور عباس . 441- أحمد حسن سعد محمد . 442- أحمد محمد على عبد المجيد . 443- عمر علاء الدين عادل عشرى . 444- عمر مدحت محمد على العزب . 445- محمد هانى على محمود . 446- محمد عبد الله محمد إبراهيم . 447- يوسف إبراهيم أحمد خضر محمد . 448- عمر يحيى هلال مهدى شعيب . 449- نصر أحمد عبد الحكيم قاسم . 450- مازن محمد عبد اللطيف محمد نوفل . 451- يوسف محمد اسعد أحمد مرزوق . 452- عبد الله عصام عبد الله إبراهيم . 453- أحمد محمد لبيب أحمد سماح . 454- هشام حفنى عبد الفتاح حفنى . 455- عبد الرحمن حاتم يحيى محمد نجاتى . 456- محمد عصمت محمد أحمد . 457- على بدر عبد الشكور ابودومه . 458- مينا ايمن شكرى هنرى . 459- هشام ايمن كمال صفر على . 460- اسلام أحمد محمد حامد . 461- ياسمين حسام كامل جمعه أحمد . 462- أحمد عدنان محمد عبد المجيد . 463- اشرف عبد الراضى عبد المنعم محمد . 464- نوران سامح إبراهيم محمد . 465- مصطفى عبد الفتاح سيد عبد الرحمن . 466- منه الله محمد محمد رفعت المساح . 467- محمود أحمد محمد صابر . 468- عمر حسام عبد الحميد إبراهيم . 469- أحمد دسوقى محمود أبوالعز جمال الدين . 470- محمد سيد عبد الموجود أحمد . 471- محمد حسام الدين على عبد العظيم عبد الحليم . 472- على كمال سيد على حسن . 473- محمود أحمد نصر مرغنى . 474- إبراهيم محمد إسماعيل صدقى محمد إبراهيم سالم . 475- أدهم هيثم عبد المجيد على عطا . 476- يحيى أحمد فتحي مبروك . 477- عبد الرحمن عادل على شرباش . 478- محمد طارق محمد مبارك . 479- معتصم محمد سيد محمود . 480- حسن أحمد الطيب حسن أحمد . 481- إبراهيم حسن محمد عبد الرسول . 482- اسر امجد محمد فتحي عبد الله عوف . 483- اشرف ناجح ابوالسعود أحمد حماد قبيصى . 484- محمد هشام محمد حامد الطويله . 485- محمد عبد الستار السنوسى الجبالى . 486- أحمد وائل محمد مدحت محمد عباس حسن . 487- يحيى طارق يحيى عبد العليم . 488- محمود على بهاء الدين محمود على ابوالعلا . 489- زياد محمد يوسف عبد الرحيم شحاته . 490- وليد عماد محمد أحمد عيد . 491- عمر أحمد عمر مصطفى الشهابى . 492- أحمد ايمن أحمد فؤاد سابق . 493- محمود بهاء الدين محمد خيرت المرى . 494- اسماء قرشى محمد عبد المنعم زين قرشى . 495- محمد سيد حسين عبد التواب . 496- عمر سعد على عبد اللطيف . 497- ساهر عبد الوهاب عبد الرحيم الشيخ . 498- عبد السلام خالد حمدى جمعه . 499- إبراهيم عبد المنعم عبد العظيم الطويل . 500- عبد الرحمن عادل محمود سيد أحمد ابوهيكل . 501- كريم هشام حامد محمد عبد العال . 502- مازن محمد شحاته عثمان . 503- محمد يحيى محمد عبده العجمى . 504- محمد خالد موسى عبد الفتاح موسى البروى . 505- تامر حسين يوسف أحمد . 506- كريم علاء الدين محمد فهمى . 507- محمد اشرف فهمى حسانى . 508- جمال خالد جمال عبد الحميد ثابت . 509- وائل أسامه أحمد النجدى عبد الستار . 510- مصطفى اشرف شبل يونس . 511- اسلام حسام الدين السيد على مرسى عبد الله . 512- محمد عبد الستار عبد العظيم أحمد . 513- تسبيح مصطفى سعد رمضان . 514- محمد عادل شحاته على زايد . 515- محمد أحمد حسن أحمد . 516- نيره أيمن إبراهيم محمد درويش . 517- عمر عبيد محمد ابوالحسن . 518- مصطفى رائد عبد المنعم حشيش . 519- روجينا رؤوف رفعت راجى . 520- عبد الرحمن صبحى حافظ فهمى محمد فهمى . 521- مازن وائل محمد عبد الفتاح الاشوح . 522- يوسف محمود مصطفى محمد هيكل . 523- أحمد رافت عبد العظيم أحمد مرزوق . 524- محمد مجدى رفعت بهى الدين البسيونى . 525- محمود ايمن ابوالنضر محمد . 526- رنا على محمد سلامه مهنا . 527- ساندى أسامه حكيم يعقوب . 528- محمد عبد الرؤف محمد عباس السبعينى . 529- محمود فكرى إبراهيم الدسوقى محمد . 530- إيهاب محمد زكى محمد . 531- ادهم نصر الدين عبد الحميد عبد اللطيف . 532- حسام أحمد محمد خليل محمد حسين . 533- أحمد أسامه محمد العيسوى . 534- موسى فتحي موسى عبد العال . 535- حسن بدوى محمد حلمى على خليفه . 536- زياد أحمد سعد محمدحسب الله . 537- أحمد عبد الكريم شامخ زقيم مسعود . 538- فرح رضا عمر محمد حبيب . 539- محمد عوض محمد خيمر . 540- شريف اشرف محمد رمضان . 541- مازن تامر أحمد سعيد حافظ . 542- أحمد أيمن فوزى إبراهيم . 543- مريم محمود مصطفى سراج . 544- الحسين عبد العزيز حسن عبد الونيس . 545- محمود أحمد عمران على . 546- عمر حاتم محمد عبد العزيز . 547- يوسف عماد الدين عبد الرازق محمد الخازندار . 548- مهند طارق عبد العليم أحمد . 549- أحمد محمود محمد متولى أحمد . 550- محمد عبد الرحمن زكريا عثمان الشرقاوى . 551- اسلام عاطف حسن عبد اللاه . 552- مصطفى رمضان عبد الحليم على بدر . 553- عبد الرحمن محمد جمال الدين إبراهيم النورى . 554- مؤمن محمد صابر متولى . 555- محمود خالد شوقى عاشور . 556- عمر فولى محمد كامل على أبوالسعود . 557- مصطفى عبد الصمد محمد سعيد . 558- زياد صابر محمد على شحاته . 559- اسلام صالح عبد الواحد خليفه . 560- مصطفى هانى محمود دياب . 561- حسانين مصطفى حسانين إبراهيم . 562- لبنى عمرو عبد الخالق يسن الخولى . 563- محمود محمد عبد المنعم سلامه . 564- محمد رمضان محمد أحمد . 565- إبراهيم طه إبراهيم محمد الجابرى . 566- الاء مجدى على محمد حجازى . 567- عمر محمود حامد محمود . 568- محمد فيصل سيف النصر المقرحى . 569- عبد الرحمن هانى عبد الرحمن على حسانين . 570- محمد وليد محمد متولى . 571- محمد هشام محمد لطفى إبراهيم الفخرانى . 572- يمنى عبد الرحيم عثمان هارون . 573- أحمد علاء عبد الله عبد المالك . 574- عمر محمد جمال الدين كمال محمد . 575- أحمد سعد على عبد العظيم . 576- أحمد محمد جمال مدبولى . 577- زياد ياسر محمود محمد بطه . 578- محمد محمود محمد محمود بان . 579- عبد الرحمن عطا أحمد سليم . 580- نور الدين أشرف ضياء الدين محمود البيومى . 581- محمد مصطفى سيد على سيد . 582- سيف أحمد عبد الحميد محمد الوكيل . 583- محمد وائل وحيد على مجاهد . 584- أحمد سيد عبده حسن . 585- نور حسن عبد الحميد السبيعى . 586- محمد ياسر عبد الحكم عباس خالد . 587- كريم خالد على شريف . 588- أحمد سامى أحمد محمد على خليل . 589- مرام وائل محمد عبد المنعم بدوى . 590- محمد أسامه محمد بيومى . 591- علام إبراهيم علام عبد الحليم . 592- مصطفى محمد محمود عبد الرازق شرف . 593- أحمد عبد الحارث أحمد عبد الحارث . 594- أحمد جمال محمد قبيصى خلاف . 595- إبراهيم ياسر إبراهيم خليل هندى . 596- يوسف تامر توفيق عبد الفضيل الخطيب . 597- سليم حسام محمد محمد هنيدى . 598- ياسمين عصام إبراهيم الضوينى . 599- مهاب الدين طارق السيد أحمد اللبودى . 600- عبد الرحمن مرسى أحمد مرسى . 601- معتز محمد محمود على الجهينى . 602- عمرو أسامه إبراهيم شعبان . 603- أحمد علاء الدين محمد جاد أحمد . 604- بلال ماهر على عبد المطلب . 605- أحمد طارق محمود عبد العظيم . 606- عبد الله حسين تمام محمود . 607- محمد خالد حسن محمد . 608- يوسف عثمان محمد أحمد . 609- علاء عبد القوى حفظى عبد القادر . 610- محمد بهاء الدين محمد جمال عبد الرازق . 611- أحمد جمال ابوطالب عبد المحسن . 612- محمد وليد محمد حليم غازى . 613- شهاب ضياء الدين دياب عبد الجواد . 614- محمد عبد المقصود أحمد عطيه . 615- شهاب حازم عصام الدين على ابوزبد . 616- محمد رضا محمود أحمد الشناوى . 617- كريم وائل أحمد عبد الله . 618- أحمد محمد عبد الله أبوهاشم على . 619- فرح أحمد أحمد نبيل شاكر . 620- يوسف سلامه محمد إبراهيم سليم . 621- معتز عاطف عنتر وهبه عطوه . 622- أحمد ابوزيد عزت البيومى . 623- أحمد صابر حماده صابر على . 624- عمر معتز على إبراهيم صديق . 625- محمد ايمن محمد كمال محمود الديب . 626- مصطفى محمود عبد العزيز أحمد ذياد الدبيكى . 627- محمد حامد حسين محمد نصر . 628- خالد حسام الدين فوزى محمد . 629- مصطفى محمود محمد منصور . 630- أحمد حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران . 631- زياد محمد صلاح الدين محمد عبد التواب . 632- عمر محمد عبد الفضيل حلمى . 633- معاذ سعيد محمد محمد النجار . 634- زياد حسن على حسن إسماعيل .