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رضا الوكيل يعلن اعتذاره عن رئاسة دار الأوبرا: لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضا الوكيل يعلن اعتذاره عن رئاسة دار الأوبرا: لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي

رضا الوكيل
رضا الوكيل
محمد بدران

أعلن الدكتور رضا الوكيل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب حالة الجدل التي أثارتها تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية.

وقال رضا الوكيل، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «قبل ما أترككم في سلام لتكملوا العادات والأساليب السابقة التي أتمنى ألا تعود، والتي بدأت خلال فترة قليلة بتعديلها لمصالحنا، وبالفعل نجحت في تغيير بعض السلوكيات والأفعال التي لم ولن أتقبل وجودها طوال فترة رئاستي لهذا الصرح الكبير، دار الأوبرا المصرية، بيتنا الثاني».

وأضاف: «أعتذر لكم، كنت أتمنى أن أكون معكم حتى انتهاء فترة تعييني، لأن لديّ المقدرة على التغيير، ولكني لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي لفنان مصري أقف معه لثقتي بموهبته الكبيرة وحب الجمهور المصري له».

وتابع: «لن أكون سببًا في مشاكل مع أحد أو عداء بيني وبين أصدقائي الداعمين لأحد، وأرجو تقبل وجودي معكم كفنان وصديق في الأعمال الفنية التي تكلفونني بها، وأشكر زملائي على ثقتكم بي، وأتمنى لنا جميعًا التوفيق بإذن الله».

وجاء اعتذار رضا الوكيل عن الاستمرار في منصبه عقب حالة الجدل التي أثارتها تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، والتي تناول خلالها عددًا من الملفات المتعلقة بالمهرجان، من بينها الميزانية وأجور الفنانين ومشاركة نجوم الغناء.

رضا الوكيل دار الاوبرا المصرية مهرجان الموسيقي العربية اعتذار

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