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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تنتهي الجمعة.. طريقة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات التكنولوجية

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية
خالد يوسف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسمياً فتح باب القبول التكميلي المباشر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث تتيح هذه المرحلة الاستثنائية مقاعد شاغرة في تخصصات حيوية ومستقبلية، لتمنح فرصة ثانية وحاسمة لمنط فاتهم التنسيق السابق لضمان مستقبلهم الأكاديمي وفق القواعد المنظمة ونسب الأماكن المتاحة بكل تخصص.
 

موعد التقديم الإلكتروني للجامعات التكنولوجية 2026

بدأ استقبال طلبات التقديم الإلكتروني اعتبارًا من الإثنين 28 سبتمبر 2026، ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام فقط، على أن تنتهي فترة التقديم يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.

جامعة تكنولوجية 

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق المباشر المخصص للجامعات التكنولوجية، مع ضرورة أن يراجع الطالب شروط القبول والتخصصات التي تتوافر بها مقاعد قبل تسجيل رغباته واستكمال الإجراءات.

سبب فتح الوزارة باب القبول التكميلي

يهدف فتح هذه المرحلة إلى استكمال إجراءات التنسيق وإتاحة مسار إضافي للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات التكنولوجية خلال المراحل السابقة.

فتح باب التقديم للجامعات التكنولوجية 

ولا يعني فتح باب التقديم ضمان القبول لجميع المتقدمين، إذ يرتبط الالتحاق بالتخصصات المتاحة وعدد المقاعد الشاغرة، إلى جانب استيفاء الطالب لقواعد وضوابط القبول التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
 

الطلاب المسموح لهم بالتقديم

حددت وزارة التعليم العالي الفئات التي يمكنها الاستفادة من مرحلة التقديم المباشر، وتشمل عددًا من الحاصلين على الشهادات المختلفة، وهم:

الطلاب المسموح لهم بالتقديم

1. طلاب الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضيات.

2. الحاصلون على الدبلومات الفنية الصناعية بنظامي 3 سنوات و5 سنوات.

3. الحاصلون على دبلومات السياحة والفنادق بنظامي 3 سنوات و5 سنوات.

4. الحاصلون على الدبلومات التجارية بنظامي 3 سنوات و5 سنوات.

5. الحاصلون على الدبلومات الزراعية بنظامي 3 سنوات و5 سنوات.

6. طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

7. طلاب مدارس Co-op بالبرامج الخاصة.

طريقة تسجيل الرغبات في الجامعات التكنولوجية

يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المباشر المخصص للجامعات التكنولوجية، ويحتاج الطالب إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط الالتحاق قبل اختيار الرغبات.

طريقة تسجيل الرغبات

ومن المهم مراجعة البيانات المدخلة بعناية قبل إتمام التسجيل، خاصة أن القبول خلال هذه المرحلة يرتبط بالأماكن الدراسية الشاغرة والتخصصات التي أعلنت الجامعات عن إتاحتها.

أبرز تخصصات الجامعات التكنولوجية

أبرز تخصصات الجامعات التكنولوجية

توفر الجامعات التكنولوجية مجموعة متنوعة من البرامج والتخصصات التي ترتبط بالتطبيقات العملية واحتياجات سوق العمل، ومن أبرزها:

- تكنولوجيا الصناعة والطاقة. 

- العلوم الصحية التطبيقية، والميكاترونكس، والأوتوترونكس. 

- الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا الصناعية.

- يمنح التقديم التكميلي الطلاب فرصة جديدة للتعرف على الأماكن المتاحة بهذه المجالات واختيار ما يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم، وذلك في حدود التخصصات والمقاعد التي تسمح بها قواعد القبول.

آخر موعد للتقديم في الجامعات التكنولوجية

يظل باب التقديم الإلكتروني المباشر مفتوحًا حتى الجمعة 2 أكتوبر 2026، ولذلك يتعين على الطلاب المستهدفين مراجعة الشروط والتخصصات المتاحة واستكمال تسجيل الرغبات خلال المدة المحددة.

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