رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة، ولجميع أفراد الشعب المصري،؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية ستظل تلهمنا روح العزيمة ومواصلة مسيرة العمل والتنمية في كل شبر من وطننا العظيم، رغم مختلف التحديات والمصاعب.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي كان من أبرزها الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف تحديات عالمية غير مسبوقة تتمثل في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، وكذلك أزمة طاقة عنيفة تواجه مختلف تلك الدول، نتيجة للحرب الدائرة حالياً، منوها لمجموعة من الرسائل التي تضمنتها مداخلات الرئيس خلال الاجتماع، والتي من بينها أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مع التشديد على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مداخلته، خلال الاجتماع نفسه، مشيدا بعقد الرئيس هذا اللقاء المهم مع كبار مسئولي الدولة، والذي يأتي في إطار حرص على التواصل المستمر مع المسئولين كافة، كتقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات، وسعياً لإيضاح الأدوار والمسئوليات للمسئولين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء ببذل أقصى الجهود، للتعامل مع التحديات والأوضاع الجيوسياسية التي تواجه المنطقة بأسرها، والتي تخلف تداعيات سلبية عديدة على مختلف النواحي الاقتصادية، مكلفا الوزراء المعنيين بالعمل دوما على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، والمنتجات البترولية في ظل تلك الأوضاع الراهنة التي يشوبها عدم الاستقرار على مختلف الأصعدة، بما يضمن الحفاظ بشكل دائم على مستوى مطمئن من الأرصدة السلعية لفترات طويلة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتكريس الوعي الجماهيري بما يدور حولنا من تحديات وأوضاع استثنائية نتيجة الحروب والصراعات الدائرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك الوعي بما يُحاك ضد الدولة المصرية لمحاولة الإضرار بها، فوعي المصريين هو "حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية" وفق ما أكده الرئيس، فضلا عن أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الوعي لدى المواطنين.

واستكمالا للنشاطات الرئاسية، أشار رئيس الوزراء كذلك لتشريف الرئيس افتتاح منتدى مصر للتعدين، وعقد عددا من اللقاءات، منها استقبال سيادته للرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، على هامش أعمال المنتدى، حيث شهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول آفاق توسيع برامج الاستكشاف التي تنفذها الشركة في مصر، ولا سيما في مجال تعدين الذهب، وتأكيد السيد الرئيس حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة الشركة وتيسير أعمالها، في إطار استراتيجية مصر للتوسع في قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها هذا القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لحضوره، بالإنابة عن الرئيس، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، التي انتهت منذ أيام قليلة، مؤكداً أن هذه المناسبة الأممية كانت فرصة للقاء العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، وهي اللقاءات التي أوضحت أن هناك تقديرا واضحا لدور مصر الفاعل والرئيسي في محيطها الإقليمي والدولي، ولرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة من خلال تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذور أزمات المنطقة بصورة شاملة، بما يُحقق المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات شعوبها نحو السلام والازدهار والتنمية.

كما تحدث رئيس الوزراء عن تنظيم عدد من ورش العمل هذا الأسبوع، بحضور الوزراء المعنيين بكل قطاع من قطاعات الدولة، وذلك في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُقرر عقده في أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وفي سياق ذلك، أكد رئيس الوزراء التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، سعياً لتحقيق مستهدفاته التي تضمنها تكليف فخامة الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام، بقدرٍ واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية لكل قطاع من تلك القطاعات.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك للمائدة المستديرة التي ترأسها أمس بمقر المجلس، حول تطوير قطاع التعدين وتعزيز ثقة المستثمرين، وذلك للاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع المهم، في ظل المرحلة الجديدة الواعدة التي يدخلها القطاع، مع قيام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الاستثمارية له خلال السنوات الماضية.

وخلال الاجتماع أيضا، وجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة المستشار/ هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الموقرين، على انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث غدا الخميس. وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة بمواصلة التعاون والتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب، والرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المطروحة، والتعامل البناء مع مختلف الأدوات البرلمانية، بما يضمن تحقيق منفعة المواطنين، وصالح الوطن.