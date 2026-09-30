غانا تعتذر عن مواجهة المغرب وديا بسبب أزمة داخلية

تلقى الاتحاد المغربي لكرة القدم اعتذارًا رسميًا من نظيره الغاني بشأن خوض المباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخبين يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، على ملعب طنجة الكبير.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الاتحاد الغاني أبلغها بعدم إمكانية إقامة اللقاء، دون الكشف في بيانها عن التفاصيل الكاملة للأسباب التي أدت إلى الاعتذار.

وتشير تقارير إلى أن الأزمة ترتبط بمستحقات مالية متأخرة، بعدما رفض لاعبو المنتخب الغاني السفر إلى المغرب بسبب عدم حصولهم على بعض المكافآت والمبالغ المستحقة لهم.

وكان من المنتظر أن تجمع المباراة المنتخبين المغربي والغاني في طنجة، قبل أن تضطر الجامعة المغربية إلى البحث عن منافس بديل لخوض اللقاء في الموعد نفسه.