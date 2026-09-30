شوبير: تطوير الإعلام الرياضي فكرتي.. والناظر بيفتح المدرسة ويقفلها

أكد الإعلامي أحمد شوبير اعتزازه ببرنامج «الناظر» الذي يقدمه عبر قناة النهار، مشيرًا إلى سعادته بالنجاح الذي يحققه البرنامج، وموجهًا الشكر إلى فريق العمل وإدارة القناة.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: إنه يرحب بالاختلاف في الرأي، ويحترم النقد المحترم، كما يقدر عددًا من زملائه الإعلاميين، ومن بينهم الإعلامي إبراهيم المنيسي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقته به.

وأوضح شوبير أنه يعتز باسم «الناظر»، باعتباره اسم برنامجه على قناة النهار، معربًا عن سعادته بالنجاح الذي يحققه البرنامج خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن نجاح البرنامج جاء نتيجة الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل، معربًا عن فخره بالعمل مع زملائه، إلى جانب الدعم الذي تقدمه إدارة القناة وتوفيرها كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

وتطرق شوبير إلى حديثه عن تطوير الإعلام الرياضي، مؤكدًا أن الفكرة كانت من طرحه، قائلًا: «تطوير الإعلام الرياضي كانت فكرتي وده معروف للجميع مع كل الاحترام لمن سبقوني»، مشددًا على أن تصريحاته تأتي باعتبارها توضيحًا لوجهة نظره وليست نوعًا من التعالي أو الاستعلاء.

واختتم شوبير حديثه بتعليق ساخر حول اسم البرنامج، قائلًا: «الناظر مبيروحش المدرسة بعد الحصة التامنة، لأ ده هو اللي بيفتح المدرسة وهو اللي بيقفلها»، مصحوبًا برمز تعبيري ضاحك.