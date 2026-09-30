قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: وعي المصريين حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية
رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
سقوط أدمن صفحة بيع الصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء على الفيس بوك
التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
غانا تعتذر عن مواجهة المغرب وديا بسبب أزمة داخلية
شوبير يكشف كواليس حديثه مع إبراهيم حسن بشأن مؤتمرات حسام حسن
أجواء خريفية مستقرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا
جنوب إفريقيا تستدعي السفير الأمريكي للمرة الثالثة بسبب"سلوك غير دبلوماسي"
بتخفيضات 25%.. «الزراعة» تطرح بيض المائدة عبر منافذها المتنقلة
أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة
وزارة السياحة تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج للموسم المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: تطوير الإعلام الرياضي فكرتي.. والناظر بيفتح المدرسة ويقفلها

شوبير
شوبير
محمد بدران

أكد الإعلامي أحمد شوبير اعتزازه ببرنامج «الناظر» الذي يقدمه عبر قناة النهار، مشيرًا إلى سعادته بالنجاح الذي يحققه البرنامج، وموجهًا الشكر إلى فريق العمل وإدارة القناة.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: إنه يرحب بالاختلاف في الرأي، ويحترم النقد المحترم، كما يقدر عددًا من زملائه الإعلاميين، ومن بينهم الإعلامي إبراهيم المنيسي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقته به.

وأوضح شوبير أنه يعتز باسم «الناظر»، باعتباره اسم برنامجه على قناة النهار، معربًا عن سعادته بالنجاح الذي يحققه البرنامج خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن نجاح البرنامج جاء نتيجة الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل، معربًا عن فخره بالعمل مع زملائه، إلى جانب الدعم الذي تقدمه إدارة القناة وتوفيرها كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

وتطرق شوبير إلى حديثه عن تطوير الإعلام الرياضي، مؤكدًا أن الفكرة كانت من طرحه، قائلًا: «تطوير الإعلام الرياضي كانت فكرتي وده معروف للجميع مع كل الاحترام لمن سبقوني»، مشددًا على أن تصريحاته تأتي باعتبارها توضيحًا لوجهة نظره وليست نوعًا من التعالي أو الاستعلاء.

واختتم شوبير حديثه بتعليق ساخر حول اسم البرنامج، قائلًا: «الناظر مبيروحش المدرسة بعد الحصة التامنة، لأ ده هو اللي بيفتح المدرسة وهو اللي بيقفلها»، مصحوبًا برمز تعبيري ضاحك.

احمد شوبير الاعلام الرياضي الناظر رسالة مثيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

فيلم Dua

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

سيارات

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

الكحة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد