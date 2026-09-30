بتخفيضات 25%.. «الزراعة» تطرح بيض المائدة عبر منافذها المتنقلة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قافلة من المنافذ المتنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن الأسعار في الأسواق، وذلك بتكليفات من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاء ذلك بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي للثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، حيث ركزت السيارات المتنقلة تواجدها في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لتلبية احتياجات الموظفين والعاملين، إلى جانب انتشارها المكثف في عدد من الميادين العامة والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة وبعض المحافظات للتيسير على المواطنين في المناطق ذات الكثافة العالية.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى تكثيف ضخ السلع الأساسية والمتابعة الميدانية الصارمة للمنافذ لضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة استمرار ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الأساسية بصفة مستمرة داخل جميع منافذ الوزارة الثابتة والمنافذ الحكومية، مؤكداً على مواصلة تسيير السيارات والمنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات، للمساهمة في ضمان استقرار الأسواق بشكل دائم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، بأن القطاع يحرص على توفير بيض المائدة من إنتاج المشروعات التابعة للوزارة مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء، وذلك بالتنسيق مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، مما يساهم في تقليل التكلفة وزيادة المعروض بالأسواق، مؤكداً استمرار سير القوافل والسيارات المتنقلة لتغطية كافة الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية والمناطق النائية.