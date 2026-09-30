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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج للموسم المقبل

قرعة الحج السياحي
قرعة الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي للموسم المقبل 1448هـ / 2027م، والتي أُجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للموسم، التي اعتمدها السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

قرعة الحج السياحي 

وقد شهد إجراء القرعة حضور أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية، وعدد من أعضاء المكتب الفني للإدارة المركزية.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا الموسم بلغ 145 ألفاً و530 مواطناً، مقابل 114 ألفاً و604 مواطناً في الموسم الماضي، بزيادة قدرها 30 ألفاً و926 مواطناً وبنسبة بلغت نحو 27%، مؤكدة على أن جميع المتقدمين لقرعة الحج السياحي لم يسبق لهم التقدم لأي جهة أخرى من الجهات المنظمة للحج في مصر وذلك وفقاً لضوابط اللجنة الوزارية للحج في هذا الشأن.

وأكدت أن هذه الزيادة الغير مسبوقة تعكس تنامي ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي، وما توفره من برامج متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الراغبين في أداء الفريضة، مشيرة إلى أن هذا الإقبال يضع على عاتق الوزارة وشركات السياحة مسئولية مواصلة الارتقاء وتطوير جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، والالتزام الكامل بالبرامج المُتعاقد عليها، بما يحفظ حقوق الحجاج ويضمن تقديم الخدمات بالمستويات والمواصفات المُقررة.

وأشارت إلى أن برامج الحج السياحي هذا الموسم توفر خيارات متنوعة أمام المواطنين، تشمل مستويات (اقتصادي طيران)، و(بري)، و(سياحي مخيمات أ ، ب)، و(سياحي مخيمات ج)، و(سياحي أبراج)، لافتة إلى أن المتقدمين توزعوا بواقع 100 ألف و20 مواطناً للمستوى الاقتصادي طيران بنسبة 68.73% من إجمالي المتقدمين، و25 ألفاً و900 مواطن للمستوى البري بنسبة17.8%، و9 الالاف و677 مواطناً لمستوى السياحي (مخيمات أ،ب) بنسبة 6.6 %، و5 الالاف و602 مواطناً لمستوى السياحي (مخيمات ج) بنسبة 3.8 %، و4 آلاف و331 مواطناً لمستوى السياحي أبراج بنسبة 2.98%.

وأضافت أنه تم تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، اللذين يستحوذان معا على نحو 68% من إجمالي التأشيرات المدرجة بجدول الضوابط، بواقع 18 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران، و3000 تأشيرة للمستوى البري، إلى جانب تخصيص 4300 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات أ،ب)، و3500 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات ج)، و2000 تأشيرة لمستوى السياحي أبراج.

وثمنت الأستاذة سامية سامي التعاون بين وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، ووزارة الداخلية مُمثلة في قطاع الشئون الإدارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في تنظيم إجراءات التقدم وإجراء القرعة إلكترونياً، بما يدعم تكامل البيانات وانتظام الإجراءات وشفافيتها، مشيرة إلى تكامل جهود الوزارة والجهات المعنية وشركات السياحة لضمان تقديم الخدمات بالمستويات والمواصفات المتعاقد عليها، والحفاظ على حقوق حجاج السياحة وسلامتهم طوال الرحلة.

وإن ضوابط الحج لهذا الموسم تتضمن منظومة لتقييم الأداء وجودة البيانات، تخصص 50% من التقييم لأداء شركة السياحة، و30% لأداء مشرفيها، و20% لتقييم الحجاج للخدمات المقدمة لهم، لتصبح آراؤهم وتجربتهم الفعلية جزءاً من قياس جودة التنفيذ، إلى جانب الالتزام بالمواعيد ودقة البيانات ومطابقة الخدمات للبرنامج.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي من خلال البوابة المصرية الموحدة للحجhttps://www.hij.moi.gov.e، وكذلك بوابة خدمات شركات السياحة المصرية، trans.hajj.gov.eg، فيما يمكن لشركات السياحة استخراج نتائج المتقدمين المُسجلين من خلالها عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها.

وتؤكد الوزارة ضرورة تواصل المواطنين الفائزين مع شركات السياحة لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة برنامج الحج خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وفقاً للضوابط المُقررة، مع الالتزام بالمستوى ووسيلة السفر اللذين أُجريت عليهما القرعة، والاحتفاظ بالعقود وإيصالات السداد المُوضح بها مستوى البرنامج والخدمات المتفق عليها، بما يحفظ حقوقهم.

ويُمثل إعلان نتيجة القرعة انطلاق مرحلة استكمال التعاقدات والاستعداد لتنفيذ برامج الحج السياحي، وفيما يتعلق بالمواعيد التنفيذية للموسم، يبدأ تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات اعتباراً من أول أكتوبر وحتى 8 أكتوبر 2026، وتبدأ إجراءات التعاقد على الباقات الشاملة للحج ومعاينة سكن الحجاج في 25 نوفمبر 2026، على أن تنتهي الشركات من توثيق عقود السكن ومعاينته والتعاقد على الباقات في موعد أقصاه 8 يناير 2027.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة الالتزام بالمواعيد المُحددة واستيفاء متطلبات التنفيذ، بما يُسهم في انتظام الاستعدادات للموسم وضمان تقديم الخدمات المُتعاقد عليها.

جدير بالذكر أن باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم فُتح في 4 سبتمبر الجاري، واستمر حتى 27 من الشهر ذاته.
 

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