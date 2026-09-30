وحش الطاقة الجديد.. Honor Magic 9 يغزو الأسواق ببطارية 8000 مللي أمبير

في خطوة تُعيد رسم معايير الهواتف الذكية، كشفت شركة Honor رسميًا في الصين عن أحدث ابتكاراتها الرائدة: هاتفي Magic 9 والنسخة الاستثنائية Magic9 Super Edition.

وقد جاء هذا الإعلان بمفاجآت غير مسبوقة؛ حيث ركزت الشركة بشكل أساسي على مضاعفة سعة البطارية، وتطوير أنظمة تبريد نشطة ومتطورة تضمن أعلى مستويات الأداء.

وعن مواصفات هاتف Honor Magic9 فهو يأتي بشاشة متطورة من نوع OLED بحجم 6.37 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ورغم أبعاده المدمجة، نجحت الشركة في تزويده ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط.

وعلى صعيد الأداء الرقمي، يعتمد الهاتف على المعالج القوي Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

مواصفات هاتف Honor Magic9

مواصفات هاتف Honor Magic9

على الجانب الاخر يأتي الهاتف بشاشة أكبر مقاس 6.81 بوصة، وبطارية هائلة وغير مسبوقة في هذه الفئة بسعة 11,000 مللي أمبير تعتمد على تقنية السيليكون والكربون وهيكل نحيف لم يتجاوز 8.1 ملم بوزن 227 جرامًا فقط.

من جانبها عززت "هونر" طراز "Super Edition" لضمان استقرار الأداء ومنع ارتفاع الحرارة مع بنظام تبريد نشط مبتكر يتضمن كلا من مروحة داخلية تدور بسرعة تصل إلى 30 ألف دورة في الدقيقة لتبديد الحرارة بفاعلية.

وفيما يخص مزايا التصوير فيمتلك كلا الهاتفين لكاميرا رئيسية بدقة تفوق 200 ميجابكسل مدعومة بشريحة الذكاء الاصطناعي الفائقة Honor H1 لمعالجة الصور بدقة استثنائية.

ومن جانبها قد طرحت الشركة الهاتفين رسميًا في الصين ويبدأ سعر Magic9 من 5000 يوان، بينما يبدأ إصدار Super Edition من 4500 يوان، وسط ترقب عالمي لمعرفة مواعيد إطلاق السلسلة في الأسواق