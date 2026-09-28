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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتفا Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max.. سر حرف غير أداء الكاميرا الرئيسية تماما

Xiaomi 18 Pro
Xiaomi 18 Pro
احمد الشريف

كشفت اختبارات مصورة عن مفاجأة غير متوقعة في الكاميرا الرئيسية لهاتفي «Xiaomi 18 Pro» و«18 Pro Max».

وأظهرت المقارنات تفوقاً كبيراً لنسخة ماكس بفضل تقنية خفية لم تبرزها الدعاية بوضوح.

سر الحرف الخفي في كاميرا لايكا

رغم تطابق المواصفات المعلنة وعدسات "لايكا" في الهاتفين، كشف تقرير نشره موقع Notebookcheck عن لغز بالعتاد الداخلي.

ويستخدم هاتف "Xiaomi 18 Pro" مستشعراً رئيسياً يسمى "لايت هانتر 960" (Light Hunter 960). 

في المقابل، يحمل مستشعر طراز "18 Pro Max" اسماً مشابهاً بزيادة حرف واحد؛ وهو "لايت هانتر 960L".

ويعني هذا الحرف الإضافي تزويد الكاميرا بتقنية "LOFIC" المتطورة لتوسيع المدى الديناميكي وحبس الضوء الزائد.

اختبارات ليلية تفضح الفارق العملي

أجرى المراجع التقني الصيني الشهير صاحب منصة "شياوباي ريفيز" (Xiaobai Reviews) فحصاً ميدانياً بالصوت والصورة.

وظهر الفارق الصادم عند التصوير في الأماكن المظلمة التي تمتلئ بلافتات النيون وإعلانات الشوارع المبهرة. 

ونجح هاتف "برو ماكس" في كبح التوهج المفرط، مظهراً الكلمات المضيئة بوضوح تام دون أي تشويش.

في المقابل، أظهرت كاميرا النسخة العادية بقعاً ضوئية فاقعة طمست تفاصيل الإضاءات القوية بشكل واضح ومزعج.

فوارق أخرى تحسم قرار الشراء

لا يقتصر تميز هاتف "18 Pro Max" على التصوير الليلي المتقن فقط، بل يمتد للأداء العام؛ إذ ينفرد الهاتف بشاشة عملاقة مقاس 6.9 بوصة.

كما يحصل الطراز الأكبر حصرياً على معالج "سنابدراجون 8 إيليت إكستريم الجيل السادس" بتردد قياسي يبلغ 5 جيجاهرتز.

وتحسم هذه الفروق الدقيقة الحيرة بين الجهازين لمن يبحث عن أفضل تجربة بصرية قبل طرحهما بالأسواق العالمية.

Xiaomi 18 Pro 18 Pro Max Xiaomi Xiaomi 18 كاميرا

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