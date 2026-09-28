إبراهيم حسن عن الشناوي: أنا ياما طبطبت عليه ولسه هيكون له دور معانا

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد الشناوي، قائد الفراعنة وحارس مرمى الأهلي، لا يزال ضمن حسابات الجهاز الفني، مشددًا على أن الحارس سيكون له دور مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات عبر برنامج الإعلامي سيف زاهر: «أنا ياما طبطبت على محمد الشناوي، وهطبطب عليه في اللي جاي.. ولسه هيكون له دور معانا في المنتخب».

وتأتي تصريحات إبراهيم حسن لتؤكد استمرار الاعتماد على محمد الشناوي ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل حالة الجدل التي شهدتها الأيام الماضية بشأن الحارس، عقب التصريحات التي أدلى بها حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب السودان في الساعة الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أنجولا دون أهداف، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتُنقل مباراة مصر وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 عبر قنوات beIN Sports، صاحبة حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر منتخب مالاوي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة قبل مواجهة مصر وجنوب السودان كالتالي:

مالاوي: 3 نقاط.

أنجولا: نقطة واحدة.

مصر: نقطة واحدة.

جنوب السودان: دون نقاط.



ويأمل منتخب مصر في العودة من جوبا بالنقاط الثلاث، وتحقيق انتصاره الأول في مشوار التصفيات، قبل استكمال باقي مباريات المجموعة.