مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

كشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة، عن آخر التطورات المتعلقة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها مبدئيًا خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

كأس السوبر المصري يبتعد عن الإمارات

وأوضح المصدر أن رابطة المحترفين الإماراتية اعتذرت عن المشاركة في تنظيم واستضافة النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري، بعدما سبق لها المشاركة في تنظيم واستضافة النسخة الماضية، وفقًا للتعاقد الذي تم توقيعه بين الطرفين في القاهرة.

وأضاف المصدر أن التعاقد الذي جرى توقيعه العام الماضي بين اتحاد الكرة المصري ورابطة المحترفين الإماراتية كان يتضمن إمكانية مشاركة الرابطة في تنظيم واستضافة نسختين من بطولة السوبر المصري، إلا أن تفعيل العام الثاني من الاتفاق كان اختياريًا وبموافقة الطرفين، وليس التزامًا تعاقديًا على الرابطة.

وأشار إلى أن هناك تحركات ومفاوضات جارية خلال الفترة الحالية مع جهات أخرى في الإمارات، إلى جانب جهات خليجية، من أجل التوصل إلى اتفاق مع شريك جديد يتولى استضافة وتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري.

وشدد المصدر على أن الفترة المقبلة ستشهد حسم هوية الجهة التي ستستضيف البطولة، خاصة مع اقتراب الموعد المبدئي لانطلاق منافسات السوبر المصري.