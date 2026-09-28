محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، منصوربيك كيليتشيف سفير جمهورية أوزبكستان لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول فرص الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها محافظة الجيزة.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الجيزة، أبرز المقومات التي تتمتع بها المحافظة، خاصة في المجالات السياحية والأثرية، إلى جانب ما تشهده من أعمال تطوير ورفع كفاءة للخدمات والبنية التحتية بما يعزز قدرتها على استقبال الوفود والزائرين من مختلف دول العالم.

كما ناقش اللقاء فرص توسيع مجالات التواصل والتعاون مع الجانب الأوزبكي وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات بما يحقق استفادة متبادلة ويدعم العلاقات بين الجانبين.

وأعرب السفير منصوربيك كيليتشيف عن تقديره لحفاوة الاستقبال مشيدًا بما تتمتع به محافظة الجيزة من مقومات تاريخية وسياحية، ومؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التواصل والتعاون خلال الفترة المقبلة.