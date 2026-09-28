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موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
حسن رضوان

يترقب المواطنون موعد العودة إلى التوقيت الشتوي 2026، مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وما يصاحبه من تغيير في الساعة ومواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم آلية العمل بالتوقيت الصيفي وموعد العودة إلى التوقيت الشتوي، إلى جانب المواعيد التي تحددها الجهات المختصة لتنظيم عمل الأنشطة التجارية والخدمية.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة التالي.

ومع حلول الساعة 12 منتصف الليل، يتم تأخير عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة 11 مساءً، وبذلك يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي.

ويترتب على تغيير الساعة تعديل توقيتات المواطنين اليومية، بالتزامن مع تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق عدد من الأنشطة التجارية والخدمية.

مواعيد غلق المحال التجارية في التوقيت الشتوي

وبالتزامن مع تطبيق المواعيد الشتوية، تتغير مواعيد إغلاق المحال العامة والمولات التجارية وفقًا للقواعد المنظمة لتشغيل الأنشطة التجارية.

وتكون مواعيد غلق المحال في الأيام العادية عند الساعة 10 مساءً.

بينما تمتد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، حتى الساعة 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وتختلف مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، حيث تمتد ساعات تشغيلها لفترة أطول، بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة.

وتستمر المطاعم والكافيهات والبازارات في العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

وفي أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، تمتد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحًا.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

وتتضمن القواعد المنظمة لتشغيل المحال العامة عقوبات تدريجية بحق المنشآت التي لا تلتزم بالمواعيد المحددة للفتح والغلق.

وفي حالة ضبط مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المحل المخالف، مع منحه مهلة لمراجعة موقفه وإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المحددة.

وفي حال استمرار المخالفة، يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز إعادة فتحه إلا بعد مراجعة مركز التراخيص واستيفاء الإجراءات اللازمة للسماح بإعادة التشغيل.

أما في حالة تكرار المخالفة أو الاستمرار في عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد تصل العقوبة إلى غلق المحل وسحب الترخيص، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها قانونًا.

التوقيت الشتوي يعيد تنظيم ساعات النشاط التجاري

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي ومواعيد الغلق الجديدة في إطار تنظيم ساعات تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وتنظيم حركة العمل خلال ساعات اليوم، مع مراعاة طبيعة كل نشاط والمواعيد المقررة له.

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