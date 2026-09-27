وظائف وزارة العمل 2026.. 70 فرصة في الجيزة و9 ببني سويف

تتضمن وظائف وزارة العمل 2026 فرصًا جديدة للشباب في عدد من التخصصات الفنية والهندسية، من بينها 70 فرصة عمل لوظيفة فني كهرباء في محافظة الجيزة، براتب شهري يتراوح بين 8190 و12600 جنيه، إلى جانب توفير تأمين صحي واجتماعي ومكافأة سنوية، كما تتضمن فرص العمل في محافظة بني سويف 3 وظائف لمهندس صيانة كهرباء، و3 وظائف لمهندس صيانة ميكانيكا، و3 وظائف لمهندس ميكانيكا إنتاج، وفقًا للبيانات الواردة في نشرة التوظيف.

وتستهدف الوظائف المعلنة الشباب من أصحاب المؤهلات المختلفة، مع تحديد شروط خاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل والسن والخبرة، بينما تتضمن فرص الجيزة وظائف فني كهرباء لحاملي المؤهل المتوسط، وتتطلب الوظائف الهندسية في بني سويف مؤهلًا عاليًا وخبرة 5 سنوات في المجال، إلى جانب شروط أخرى مرتبطة بالسن ومكان الإقامة.

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ما تفاصيل وظائف وزارة العمل في الجيزة 2026؟

أعلنت وزارة العمل توافر 70 فرصة عمل لوظيفة فني كهرباء بإحدى شركات الكهرباء والطاقة في محافظة الجيزة، ضمن فرص العمل التي تضمنتها نشرة التوظيف، وتأتي الوظائف المتاحة أمام الشباب وفق مجموعة من الشروط المحددة التي يجب توافرها في المتقدم.

وتتطلب وظائف فني الكهرباء في الجيزة الحصول على مؤهل متوسط، كما يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا، بما يجعل الفئة العمرية المحددة جزءًا أساسيًا من شروط التقدم إلى هذه الفرص.

كم يبلغ راتب وظائف فني الكهرباء في الجيزة؟

يتراوح الراتب الشهري لوظائف فني الكهرباء في الجيزة بين 8190 و12600 جنيه، وفق البيانات الخاصة بالفرص المعلنة، إلى جانب عدد من المزايا الوظيفية التي تشمل التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والحصول على مكافأة سنوية.

وتأتي هذه المزايا إلى جانب الراتب الشهري، لتشمل التأمينات والمكافأة السنوية التي توفرها الوظائف المتاحة، بينما ترتبط قيمة الراتب بطبيعة الوظيفة والبيانات المعلنة عنها.

ما شروط التقديم على وظائف وزارة العمل في الجيزة؟

تشمل شروط التقديم على وظائف فني الكهرباء في الجيزة الحصول على مؤهل متوسط، وألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا.

وتُعد هذه الشروط هي البيانات الأساسية الخاصة بالوظائف التي يبلغ عددها 70 فرصة عمل، بينما يستطيع الراغبون في التقدم التعرف على تفاصيل الفرص وطرق التقديم من خلال قنوات وزارة العمل المعلنة.

كيف يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل في الجيزة؟

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف والتعرف على تفاصيلها التواصل عبر رقم الهاتف «01272138789»، كما يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وتتيح وزارة العمل التقديم على فرص العمل المعلنة عبر القنوات المحددة للتوظيف، وتشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، إلى جانب وسائل التقديم الأخرى التي تعلن عنها الوزارة للباحثين عن فرص العمل.

ما الوظائف الهندسية المتاحة في بني سويف؟

تضمنت النشرة التوظيفية لشهر سبتمبر التي أعلنتها وزارة العمل عددًا من الوظائف المتاحة بإحدى الشركات للصناعات الهندسية في محافظة بني سويف، وتشمل 3 وظائف لمهندس صيانة كهرباء، و3 وظائف لمهندس صيانة ميكانيكا، و3 وظائف لمهندس ميكانيكا إنتاج.

وبذلك يبلغ عدد الوظائف الهندسية الواردة في هذه الفرص 9 وظائف موزعة على ثلاثة تخصصات، بواقع 3 وظائف لكل تخصص، وفق البيانات المعلنة.

ما شروط وظائف وزارة العمل في بني سويف؟

تشترط الوظائف الهندسية في بني سويف الحصول على مؤهل عالٍ، إلى جانب خبرة 5 سنوات في المجال، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

كما يشترط أن يكون المتقدم للوظائف من منطقة المندرة وفلمنج، وهي شروط مرتبطة بهذه الفرص الهندسية وفقًا للبيانات الواردة في نشرة التوظيف.

وتتطلب الوظائف الثلاثة الحصول على المؤهل العالي والخبرة المحددة والسن المطلوب، مع الالتزام بشرط المنطقة بالنسبة للمتقدمين إلى الوظائف المعلنة.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل 2026؟

تتوزع التخصصات الواردة في الفرص محل البحث بين المجال الفني والمجال الهندسي، حيث تشمل وظائف الجيزة فني كهرباء بعدد 70 فرصة، بينما تشمل وظائف بني سويف مهندس صيانة كهرباء بعدد 3 وظائف، ومهندس صيانة ميكانيكا بعدد 3 وظائف، ومهندس ميكانيكا إنتاج بعدد 3 وظائف.

وتختلف شروط القبول بحسب التخصص، إذ تتطلب وظائف فني الكهرباء في الجيزة مؤهلًا متوسطًا وسنًا من 25 إلى 35 عامًا، بينما تتطلب الوظائف الهندسية في بني سويف مؤهلًا عاليًا وخبرة 5 سنوات في المجال وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة العمل؟

لم يتضمن النص محل التقرير تحديد قائمة بأوراق ومستندات بعينها مطلوبة للتقديم على هذه الوظائف، ولذلك لا يمكن إضافة مستندات غير واردة ضمن البيانات المعلنة دون تغيير المعلومات الأصلية.

ويستطيع الراغبون في التقدم التعرف على تفاصيل وإجراءات التقديم من خلال رقم الهاتف «01272138789» بالنسبة إلى فرص فني الكهرباء في الجيزة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

أين توجد وظائف وزارة العمل المعلنة للشباب؟

توجد إحدى فرص العمل محل التقرير في محافظة الجيزة، وتحديدًا وظائف فني الكهرباء لدى شركة تعمل في مجال الكهرباء والطاقة، بينما توجد الوظائف الهندسية في محافظة بني سويف بإحدى شركات الصناعات الهندسية.

وتتوزع فرص العمل بحسب احتياجات الشركات والتخصصات المطلوبة، مع اختلاف المؤهلات والخبرات والشروط المحددة لكل وظيفة، وهو ما يجعل مراجعة شروط كل فرصة قبل التقديم خطوة أساسية للمتقدمين.

ما أبرز مزايا وظائف وزارة العمل في الجيزة؟

تتضمن وظائف فني الكهرباء في الجيزة راتبًا شهريًا يتراوح بين 8190 و12600 جنيه، إلى جانب توفير تأمين صحي واجتماعي، فضلًا عن الحصول على مكافأة سنوية.

وتأتي هذه المزايا ضمن البيانات المعلنة عن الوظائف، إلى جانب تحديد المؤهل والسن المطلوبين للتقدم إلى 70 فرصة متاحة في تخصص فني كهرباء.

وتواصل وزارة العمل من خلال نشرات التوظيف الإعلان عن فرص عمل في تخصصات مختلفة، وتشمل الوظائف الفنية والهندسية والإنتاجية، مع اختلاف الشروط والمزايا بحسب كل فرصة واحتياجات الشركات.

كيف يستفيد الشباب من نشرة وظائف وزارة العمل؟

تتيح نشرة وظائف وزارة العمل للباحثين عن فرص عمل التعرف على الوظائف المتاحة وفق التخصص والمؤهل والخبرة والسن المطلوبة، وهو ما يساعد المتقدم على تحديد مدى توافق بياناته مع شروط الوظيفة قبل بدء إجراءات التقديم.

وبالنسبة إلى الوظائف محل التقرير، تتركز أبرز الفرص في 70 وظيفة فني كهرباء بالجيزة، إلى جانب 9 وظائف هندسية في بني سويف موزعة بين صيانة الكهرباء وصيانة الميكانيكا وميكانيكا الإنتاج، مع تحديد الشروط الخاصة بكل مجموعة من الوظائف.

وتتضمن وظائف الجيزة راتبًا شهريًا يتراوح بين 8190 و12600 جنيه، وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا ومكافأة سنوية، بينما تتطلب وظائف بني سويف مؤهلًا عاليًا وخبرة 5 سنوات وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، مع اشتراط أن يكون المتقدم من منطقة المندرة وفلمنج.