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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وظائف مترو الأنفاق 2026.. التخصصات المطلوبة وأبرز الأماكن الخالية وشروط القبول

وظائف مترو الأنفاق
وظائف مترو الأنفاق
خالد يوسف

تصدرت وظائف مترو الانفاق الجديدة 2026 اهتمامات الباحثين عن فرص عمل مستقرة، بالتزامن مع إعلان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن فتح باب التقديم، حيث يشمل الإعلان تخصصات هندسية وفنية وإدارية متنوعة لدعم خطوط التشغيل ومشروعات النقل الحديثة.

تخصصات وظائف المترو الجديدة 2026

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالتنسيق مع شركة «ألستوم»، حاجتها إلى شغل مجموعة من الوظائف بنظام التعاقد، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بتشغيل وإدارة قطار «مونوريل غرب النيل»، وأوضحت الشركة، في إعلانها رقم (2) لسنة 2026، أن الوظائف المطلوبة تشمل عددًا من التخصصات، على النحو التالي:

وظائف مترو الأنفاق 

- مهندس: للحاصلين على بكالوريوس هندسة في تخصصات الكهرباء، والكهروميكانيكا، والاتصالات، والإلكترونيات، والميكاترونك.

صراف تذاكر 

- صراف تذاكر/مشرف محطة: للحاصلين على مؤهل عالٍ.

- فني: للحاصلين على مؤهل عالٍ فني أو تكنولوجي، أو مؤهل فني فوق متوسط، أو مؤهل متوسط في تخصصات الكهرباء، والاتصالات، والإلكترونيات، والميكانيكا.


شروط التقديم في وظائف المترو

أشارت الشركة إلى عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين في وظائف المترو، والتي تتمثل فيما يلي:

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وألا يزيد السن على 35 عامًا وقت التقديم.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، إلى جانب خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق.

شروط التقديم في الوظائف 

- أن الشروط تتضمن أيضًا إجادة استخدام الحاسب الآلي، والإلمام باللغة الإنجليزية، مع اجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

- يشترط كذلك اجتياز الاختبارات الشخصية، والفحوص والأجهزة الطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر، فضلًا عن القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل، والالتزام بالانضباط الذاتي وفقًا للوائح والقوانين.


المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المترو 2026

شددت الشركة على المتقدمين إرفاق صور من عدد من المستندات، وتشمل:

 المؤهل الدراسي.

- وموقف التجنيد. 

- وبطاقة الرقم القومي. 

- شهادات الخبرة إن وجدت. 

- صور من شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد وطريقة التقديم على وظائف المترو 2026

من المقرر تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق «مترو القاهرة»، خلال الفترة من السبت الموافق 26 سبتمبر 2026 وحتى الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.

وظائف مترو الأنفاق 2026 الوظائف الخالية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو شروط التقديم في وظائف المترو مونوريل غرب النيل

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