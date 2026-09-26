محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة؛ رفض اعتماد حركة التنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة.

وأشار المصدر، أن هناك حالة عدم رضا من جانب محافظ الجيزة على الحركة تماما التي قدمت له من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بسبب الأوضاع التي آلت إليها المدارس في معظم الإدارات التعليمية، والمشاكل المتراكمة للطلاب وأولياء الأمور .

وأضاف المصدر، أن محافظ الجيزة شدد على أن اختيار القيادات يتم وفقا لمعايير الكفاءة والانضباط وتحمل المسؤولية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء المحافظة، مع متابعة انتظام العملية التعليمية والمرور الدوري على المدارس لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.