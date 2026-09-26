محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا

كشفت بعض المصادر داخل المنتخب ، عن غياب محمد صلاح نجم طرابزون والمنتخب عن ودية جنوب أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، إراحة محمد صلاح، قائد الفراعنة، من مباراة جنوب السودان المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري، بسبب إقامة اللقاء على أرضية ملعب من النجيل الصناعي «الترتان».

وجاء قرار الجهاز الفني في إطار الحفاظ على محمد صلاح وتجنب تعرضه للإجهاد أو الإصابة، خاصة في ظل طبيعة أرضية ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد جنوب إفريقيا، يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي في ختام المعسكر الحالي.

وكان هناك اتفاق مسبق بين الجهاز الفني لمحمد صلاح قبل خوض مباراة أنجولا، يقضي بإراحة اللاعب وعدم مشاركته في مواجهة جنوب السودان، على أن يحصل على قسط من الراحة وفقًا لخطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزيته.