صلاح في قائمة الكبار.. رافينيا يتربع على عرش هدافي الدوريات الأوروبية

تصدر البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى مع الوصول إلى فترة التوقف الدولي الأولى في الموسم بعدما فرض نفسه بقوة على سباق الهدافين بفضل انطلاقته المميزة مع الفريق الكتالوني.

وسجل رافينيا 12 هدفا خلال 7 جولات من منافسات الدوري الإسباني ليساهم في تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بافليديس يطارد رافينيا

وجاء اليوناني فانجيليس بافليديس مهاجم بنفيكا البرتغالي في المركز الثاني بقائمة الهدافين بعدما أحرز 8 أهداف خلال 7 مباريات في الدوري البرتغالي ليصبح أقرب ملاحقي رافينيا في سباق هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى.

محمد صلاح ومبابي ويامال في قائمة الكبار

وتقاسم 6 لاعبين المراكز من الثالث حتى الثامن برصيد 7 أهداف لكل لاعب من بينهم المصري محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد والإسباني الشاب لامين يامال نجم برشلونة.

وسجل محمد صلاح 7 أهداف خلال 6 مباريات مع طرابزون سبور في موسمه الأول مع الفريق، ليحتل مركزا متقدما في قائمة الهدافين.

أما لامين يامال فسجل 7 أهداف خلال 7 مباريات مع برشلونة وهو نفس الرصيد الذي حققه كيليان مبابي مع ريال مدريد خلال 7 مباريات.

وضمت قائمة أصحاب الـ7 أهداف أيضا الإسباني سيرخيو كاميلو، مهاجم رايو فاليكانو، والنيجيري غيفت أوربان، لاعب أميدسبور التركي.

أوسيمين ومالين يواصلان المطاردة

وجاء الهولندي دونيل مالين والنيجيري فيكتور أوسيمين في المركزين التاسع والعاشر برصيد 6 أهداف لكل منهما.

ووصل مالين إلى هذا الرصيد خلال 5 مباريات فقط بينما سجل أوسيمين 6 أهداف خلال 4 مباريات ليواصل الثنائي حضورهما في سباق الهدافين مع بداية الموسم.

وتكشف قائمة الهدافين عن منافسة قوية منذ الجولات الأولى في ظل تقارب الأرقام بين عدد كبير من النجوم إلا أن رافينيا نجح حتى الآن في الانفراد بالصدارة برصيد 12 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.