الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة

وجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خطابات رسمية لجميع القنوات الفضائية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لموافاته بالخريطة البرامجية الكاملة الجديدة المدققة التي ستبث بداية من أول أكتوبر المقبل.

يأتى ذلك في إطار متابعة وتنظيم الأداء الإعلامي على شاشات القنوات الفضائية، للوقوف على طبيعة البرامج ومواعيد بثها، والتحقق من مدى التزامها بنوعية المحتوى الصادر على أساسها ترخيص البث، بما يسهم في متابعة مدى الالتزام بالمعايير والأكواد المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

ويواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متابعة أداء القنوات والبرامج المختلفة، في إطار اختصاصاته التنظيمية والرقابية، وبما يستهدف ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بالمحتوى المقدم للجمهور، مع الالتزام بأحكام القانون واللوائح والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

يأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة المجلس لملفات برامج «الإنتاج المشترك»، ورصد مخالفات خلط المواد الإعلانية بالمواد الإعلامية، حيث بدأ خلال الفترة الأخيرة في مراجعة محتوى جميع تلك البرامج المقدمة من القنوات الفضائية الخاصة، للتأكد من مدى الالتزام بالقواعد والأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.