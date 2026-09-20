الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثل القانوني لقناة “الشمس”.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "البلدوزر" تقديم الكابتن مجدي عبد الغني، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بمنع منع ظهور الكابتن ربيع ياسين، والكابتن أسامة حسن، وذلك لحين انتهاء تحقيقات المجلس بشأن ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات بحلقة البرنامج المذاعة بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦.