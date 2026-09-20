رفض يدفع فلوس.. القبض على سايس ونجله أتلفا سيارة شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من منادى سيارات لقيامه بإحداث تلفيات وخدوش بسيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الوايلى من القائم على النشر (مهندس - مقيم بدمياط) بتضرره من قيام أحد الأشخاص (يعمل منادى سيارات) بإحداث تلفيات بالسيارة قيادته حال توقفها بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية) ، وبمواجهتهما أقر الأول بمزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" ، وأضاف الثانى بقيامه بإحداث تلفيات بسيارة الشاكى على سبيل اللهو.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





