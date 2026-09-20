بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

تفاصيل إطلالة داليا البحيرى..



وتألقت داليا البحيرى رفقة زوجها بفستان انيق ومميز من خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي أقيم مساء الجمعة 18 سبتمبر، بإطلالة أنيقة باللون الأسود.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف، ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، حيث تفضل الشعر الطويل الذي يبرز أنوثتها.