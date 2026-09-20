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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على

أصدرت سفارات الولايات المتحدة في بيروت والقدس المحتلة ومسقط تنبيهات أمنية عاجلة للأمريكيين في لبنان وإسرائيل وسلطنة عمان.


جاء ذلك على وقع التصعيد العسكري في المنطقة والاغارات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية.


كما وحذرت السفارات الأمريكية في الدول المذكورة من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي في المستقبل القريب.

وأصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، العراق، تحذيراً للمواطنين الأمريكيين المقيمين في البلاد.
علاوة على ذلك، فقد أصدرت السفارة الأمريكية في الكويت تحذيراً أمنياً للمواطنين الأمريكيين الموجودين في البلاد.
كما و أصدرت إيطاليا تحذيراً لمواطنيها بالابتعاد عن المنشآت العسكرية في المملكة العربية السعودية والامتناع عن السفر إلى جيزان وخميس مشيط ونجران.

سفارات الولايات المتحد المنطقة للأمريكيين

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