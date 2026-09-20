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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
كريم عاطف

كشفت صور تجسسية حديثة عن النسخة المحدثة من شيفروليه تراكس موديل 2027، بعدما ظهرت السيارة أثناء الاختبارات على الطرق العامة من دون تمويه، لتكشف مبكرا عن أبرز التعديلات التي تستعد شيفروليه لطرحها على الكروس أوفر المدمجة.

ورغم احتفاظ تراكس بالخطوط الأساسية للجيل الحالي، فإن التحديث يركز بصورة واضحة على الواجهة الأمامية، التي حصلت على تصميم أكثر انسيابية، مع إعادة ترتيب شبكة التهوية والمصابيح والاستغناء عن بعض التفاصيل الكرومية.

وتظهر السيارة بمصابيح أمامية رئيسية ذات تصميم أفقي، تتصل بصريا بشبكة سداسية أكبر، بينما حلت قطعة بلون الهيكل محل الدعامة الكرومية السابقة، وتحمل في منتصفها شعار شيفروليه باللون الأسود، كما تبدو مصابيح القيادة النهارية أكثر نحافة وانسيابية.

وفي الخلف، تأتي تراكس 2027 بمصابيح جديدة أعرض وأضيق، تمتد إلى باب صندوق الأمتعة وتلتف حول جانبي السيارة، مع تصميم يستلهم بعض ملامحه من طرازات شيفروليه الأكبر مثل إكوينوكس وترافيرس، كذلك أعيد تصميم المصد الخلفي ليصبح أكثر استدارة، مع تعديلات على العواكس والزخارف السوداء.

وتشير الصور السابقة للنماذج الاختبارية إلى إمكانية حصول المقصورة على تحديثات في تصميم الشاشات، مع توقع استمرار الأزرار والمفاتيح التقليدية إلى جانب الأنظمة الرقمية.

وعلى مستوى الأداء، لا توجد مؤشرات حالية على تغيير منظومة القوة، إذ يتوقع استمرار محرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، بقوة 137 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

ومن المنتظر الكشف رسميا عن تراكس 2027 خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ طرحها في الأسواق مع بداية عام 2027.

شيفروليه تراكس موديل 2027 شيفروليه تراكس صور تجسسية تراكس موديل 2027

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شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
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