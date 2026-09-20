شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

كشفت صور تجسسية حديثة عن النسخة المحدثة من شيفروليه تراكس موديل 2027، بعدما ظهرت السيارة أثناء الاختبارات على الطرق العامة من دون تمويه، لتكشف مبكرا عن أبرز التعديلات التي تستعد شيفروليه لطرحها على الكروس أوفر المدمجة.

ورغم احتفاظ تراكس بالخطوط الأساسية للجيل الحالي، فإن التحديث يركز بصورة واضحة على الواجهة الأمامية، التي حصلت على تصميم أكثر انسيابية، مع إعادة ترتيب شبكة التهوية والمصابيح والاستغناء عن بعض التفاصيل الكرومية.

وتظهر السيارة بمصابيح أمامية رئيسية ذات تصميم أفقي، تتصل بصريا بشبكة سداسية أكبر، بينما حلت قطعة بلون الهيكل محل الدعامة الكرومية السابقة، وتحمل في منتصفها شعار شيفروليه باللون الأسود، كما تبدو مصابيح القيادة النهارية أكثر نحافة وانسيابية.

وفي الخلف، تأتي تراكس 2027 بمصابيح جديدة أعرض وأضيق، تمتد إلى باب صندوق الأمتعة وتلتف حول جانبي السيارة، مع تصميم يستلهم بعض ملامحه من طرازات شيفروليه الأكبر مثل إكوينوكس وترافيرس، كذلك أعيد تصميم المصد الخلفي ليصبح أكثر استدارة، مع تعديلات على العواكس والزخارف السوداء.

وتشير الصور السابقة للنماذج الاختبارية إلى إمكانية حصول المقصورة على تحديثات في تصميم الشاشات، مع توقع استمرار الأزرار والمفاتيح التقليدية إلى جانب الأنظمة الرقمية.

وعلى مستوى الأداء، لا توجد مؤشرات حالية على تغيير منظومة القوة، إذ يتوقع استمرار محرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، بقوة 137 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

ومن المنتظر الكشف رسميا عن تراكس 2027 خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ طرحها في الأسواق مع بداية عام 2027.