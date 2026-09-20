شيكابالا يُوجّه رسالة لجماهير الزمالك ويكشف سر تألق الفريق في الظروف الصعبة

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، أن جماهير النادي تمثل الداعم والسند الحقيقي للفريق، مشيرًا إلى أن الزمالك اعتاد تحقيق البطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال شيكابالا، خلال تصريحاته في برنامج «الكورة مع فايق»، إن الأزمات ليست جديدة على الزمالك، مؤكدًا أن دعم الجماهير كان أحد أهم أسباب توفيق الفريق خلال الموسم.

وأضاف: «الزمالك في الظروف الصعبة بيكسب وياخد بطولات»، مشيرًا إلى أن الفريق في الموسم الحالي يظهر بصورة أفضل مقارنة بالموسم الماضي، كما أشاد بما يقدمه معتمد جمال، مؤكدًا أنه يستحق التقدير.

وتطرق شيكابالا إلى ملف تدعيم الفريق، منتقدًا رحيل عدد من عناصر القوام الأساسي، قائلًا: «لو مش قادر تتعاقد مع لاعبين، مش منطقي تمشي قوام الفريق وصرف مستحقات اللاعبين موجود».

وشدد قائد الزمالك السابق على أن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، مع صرف المستحقات، كان من شأنه منح الفريق فرصة أكبر للمنافسة، مؤكدًا: «لو تم الحفاظ على الفريق، يستطيع الزمالك تحقيق الدوري والمنافسة على إفريقيا».

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار دعم جماهير الزمالك للفريق، باعتبارها أحد أهم مصادر القوة والدافع للاعبين في ظل المنافسة على البطولات.