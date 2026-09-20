سفارة الولايات المتحدة في الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً للأمريكيين المقيمين في البلاد



أصدرت سفارة الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة تحذيراً أمنياً للمواطنين الأمريكيين المقيمين في البلاد.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكيين على توخي المزيد من الحذر.



كما أصدرت سفارات الولايات المتحدة في بيروت والقدس المحتلة ومسقط تنبيهات أمنية عاجلة للأمريكيين في لبنان وإسرائيل وسلطنة عمان.

جاء ذلك على وقع التصعيد العسكري في المنطقة والاغارات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية.



كما وحذرت السفارات الأمريكية في الدول المذكورة من احتمالية تأخير الرحلات الجوية وإلغائها وإغلاق المجال الجوي في المستقبل القريب.

وأصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، العراق، تحذيراً للمواطنين الأمريكيين المقيمين في البلاد.

علاوة على ذلك، فقد أصدرت السفارة الأمريكية في الكويت تحذيراً أمنياً للمواطنين الأمريكيين الموجودين في البلاد.

كما وأصدرت إيطاليا تحذيراً لمواطنيها بالابتعاد عن المنشآت العسكرية في المملكة العربية السعودية والامتناع عن السفر إلى جيزان وخميس مشيط ونجران.