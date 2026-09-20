فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة حنان مطاوع

وأطلت حنان مطاوع، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وفى سياق آخر، قالت الفنانة حنان مطاوع، فى تصريحات سابقة، إنها تواجه تحديات مستمرة فى مجال التمثيل من أجل تقديم أدوار جيدة للجمهور تليق بها وباسمها وما ترغب فى أن تتركه للجمهور من أرشيف فنى لها.

وأوضحت حنان مطاوع، خلال لقائها فى برنامج «ontheroad»، مع الإعلامى بلال العربى، أنها لا تدرى الوصفة السرية للتواجد فى عدد كبير من الأعمال ذات القيمة الفنية العالية، أو أن تلقى مكانتها التى تستحقها بالتمثيل، قائلة: «أنا لو أعرف الوصفة كنت عملتها من بدرى، هى كومبو ممكن تبقى شلة شبه المنظومة أو إذن إلهي»، ساخرة: «أنا مفتقدة تماما للوصفة هتهالى وأنا اجرب»

ونعرض لكم صور الفنانة حنان مطاوع