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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
آية التيجي

لفتت الفنانة دينا فؤاد الأنظار بإطلالة أنيقة خلال أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور التي أبرزت تفاصيل إطلالتها، وسط تفاعل من جمهورها.

تفاصيل إطلالة دينا فؤاد

وظهرت دينا فؤاد في الصور مرتدية فستانًا طويلًا باللون العنابي الداكن، تميز بتصميم أنيق يعتمد على خامة لامعة وتفاصيل متداخلة على شكل مربعات وخطوط هندسية، ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا ولافتًا.

جاء الفستان بقصة طويلة وانسيابية تبرز قوامها، مع تصميم مكشوف عند منطقة الكتفين والصدر وحمالات رفيعة، بينما امتد الفستان حتى الأرض ليمنحها مظهرًا أنيقًا.

ونسقت دينا فؤاد إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات الفضية، من بينها عقد متعدد الطبقات حول الرقبة وأساور لامعة في اليد، إلى جانب ساعة أنيقة، كما حملت حقيبة كلاتش صغيرة باللون الفضي اللامع، جاءت متناسقة مع تفاصيل الإطلالة.

دينا فؤاد

تسريحة شعر ومكياج دينا فؤاد

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر منسدلة، مع فرق جانبي وانسيابية طبيعية للخصلات، فيما اختارت مكياجًا ناعمًا ارتكز على إبراز العينين وتحديدهما، مع درجات هادئة للشفاه.

دينا فؤاد

إطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية

وتأتي إطلالة دينا فؤاد باللون العنابي ضمن اختياراتها اللافتة في عالم الموضة، حيث جمعت بين الفستان السواريه الطويل، والإكسسوارات اللامعة، والحقيبة الكلاتش، مع الاعتماد على درجات ألوان متناسقة أضافت لمسة فخامة إلى الظهور.

دينا فؤاد
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