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أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا

رئيسة وزراء الدنمارك
رئيسة وزراء الدنمارك
محمود نوفل

أكدت  رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أن الاتفاق مع أمريكا بشأن جرينلاند يصب في مصلحة بلادها.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك في تصريحات لها : إن الاتفاق مع أمريكا بشأن جرينلاند يعزز الأمن المشترك للدولتين.

وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك : أن الاتفاق مع أميركا بشأن جرينلاند يراعي السيادة وسلامة الأراضي الدنماركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال منذ قليل  : يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع الدنمارك وجرينلاند، تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية وكافة الاحتياجات الأخرى في جرينلاند، مما يعالج تماماً جميع مخاوفنا الأمريكية العديدة . ولن تتحمل الولايات المتحدة أي تكلفة مالية جراء ذلك!

وأضاف : وبناءً على توجيهاتي، عملنا مع ممثلين عن الدنمارك وجرينلاند لضمان احتفاظ الولايات المتحدة -إلى الأبد- بالقدرة الكاملة على اتخاذ ما يلزم في جرينلاند لتأمين وحماية أمن كل من جرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع : وعلاوة على ذلك، لن يتمكن أي خصم للولايات المتحدة -من الآن فصاعداً- من إقامة قاعدة أو تواجد عسكري أو القيام باستثمارات حساسة في جرينلاند دون موافقتنا الخطية الصريحة.

وزاد : لقد أدرك الرؤساء على مدى أكثر من 100 عام الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند، لكن أياً منهم لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء بشأنها.

وأمضى : إنني فخور بكوني الرئيس الذي عالج هذا الوضع بالغ الأهمية بشكل دائم وحاسم. إنها اتفاقية "أبدية"، لا نهاية لها! نحن نشعر بشرف وفخر كبيرين بما تم إنجازه للتو، وسيعتز الشعب الأمريكي بكل ما تم الاتفاق عليه اليوم. سنبدأ فوراً في عملية تطوير تواجد عسكري كبير في الجزء المناسب من جرينلاند، علماً بأن هناك العديد من المواقع المناسبة. وسنعمل مع سكان جرينلاند في عمليات التطوير والبناء.

وزاد : يُعد هذا الحل مكسباً عظيماً للولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وجرينلاند وجميع حلفائنا. 

وأتم " نتطلع إلى العمل مع شعبي الدنمارك وجرينلاند الرائعين نحو مستقبل مشرق لهذه الرقعة الشاسعة وذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة؛ وسنحرص كل الحرص على حمايتها! إنه حلم يتحقق للولايات المتحدة الأمريكية، وهو إنجاز بالغ الأهمية وتاريخي ومميز.

الدنمارك رئيسة وزراء الدنمارك جرينلاند أمريكا ترامب

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