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حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص

اجازة السادس من اكتوبر
اجازة السادس من اكتوبر
خالد يوسف

تحتدم التساؤلات حاليا بين العاملين في القطاعين العام والخاص حول الموعد الرسمي لإجازة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد للعام الحالي 2026، ومع اقتراب هذه المناسبة الوطنية العظيمة؛ يترقب المواطنون بشغف، معرفة تفاصيل العطلة الرسمية، ومدى أحقيتهم في الحصول عليها مدفوعة الأجر الكامل، وسط تكهنات مستمرة حول احتمالية ترحيلها إلى نهاية الأسبوع وفقا للقرارات الحكومية من مجلس الوزراء المنظمة للإجازات الرسمية في مصر.


موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

وفقًا لجدول الإجازات الرسمية في مصر، من المقرر أن يوافق إجازة 6 أكتوبر 2026، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وهو الموعد الرسمي لذكرى نصر أكتوبر المجيد وعيد القوات المسلحة.

ذكرى نصر اكتوبر 

وتأتي هذه المناسبة لإحياء ذكرى انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر عام 1973.

حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر ليوم الخميس

حتى الآن، لا يوجد أي قرار رسمي من الحكومة، يتعلق بترحيل إجازة 6 أكتوبر؛ لذلك يظل موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، إلى أن يصدر قرار، رسمي من رئيس مجلس الوزراء بترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس، ويتم الإعلان عنه من الجهات الحكومية المختصة.

ترحيل الاجازة


هل توجد إجازة متبقية في 2026؟

تأتي إجازة نصر 6 أكتوبر المجيدة، كـ"آخر عطلة رسمية" مدرجة في أجندة الإجازات الرسمية للعام 2026، وتحل هذا العام يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وذلك لحين صدور قرار حكومي يحدد تفاصيل الإجازة، وإذا كان سيتم ترحيلها إلى يوم آخر وفقًا للقواعد المتبعة في بعض الإجازات الرسمية.

الاجازات الرسمية 

وتأتي هذه الاجازة بخلاف الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون وتكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع داخل المؤسسات الحكومية، وتختلف داخل القطاع الخاص بحسب طبيعة العمل داخل كل مؤسسة.


هل الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر ؟ 

وفقا لقانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف بالقطاعين العام والخاص، إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

اجازة السادس من اكتوبر 

كما يجوز تشغيل الموظف في هذه الأيام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة بديلة، وفقا للضوابط القانونية المنظمة.

ترحيل العطلة الرسمية موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 القطاعين العام والخاص الإجازات الرسمية مجلس الوزراء إجازة نصر 6 أكتوبر

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