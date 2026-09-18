إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية



أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو تعرض طائرة يوروفايتر إيطالية من طراز إف-2000 لأضرار بالغة في هجوم استهدف قاعدة طائف الجوية في السعودية ليلة الخميس.

وذكر الوزير الإيطالي في تصريحات له قائلا : لم يصب أي من أفراد القوات الإيطالية بأذى، ولم تتعرض أي مركبات أو بنى تحتية أخرى تُستخدم من قبل القوات الإيطالية للأضرار.

وقال : تابعتُ شخصياً الليلة -بأقصى درجات الاهتمام وبالتنسيق مع رئيس هيئة أركان الدفاع، الجنرال لوتشيانو بورتولانو- تطورات الوضع في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في قاعدة الطائف الجوية التي تعرضت لعدة هجمات، حيث يتواجد أفراد إيطاليون مشاركون في عملية "العزم الصلب".

وختم : لم يتعرض أي عسكريين إيطاليين للأذى؛ فقد أصيب في الهجوم طائرة إيطالية من طراز F-2000 كانت متواجدة داخل القاعدة في منطقة معزولة.

وفي وقت لاحق ؛ صرح وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، إن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب، وفق وكالة رويترز للأنباء.

كما إتفق كروزيتو مع رئيس أركان الدفاع على حشد القوات البحرية للاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم لضمان عبور السفن الإيطالية بأمان، مشيراً إلى أن التأخير في الاستجابة للمخاطر البحرية المتزايدة قد يكون له عواقب مباشرة على الاقتصاد والمستهلكين.

وتزايدت المخاوف إزاء الملاحة البحرية في البحر الأحمر هذا الشهر بعد أن سيطرت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، على أجزاء من الساحل اليمني المطل على مضيق باب المندب.

وقال كروزيتو في بيان له : قررت تكليف القوات البحرية الإيطالية بالاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم لضمان مرور السفن الإيطالية بأمان .

وأضاف: لا يمكننا السماح للتأخيرات البيروقراطية في اتخاذ القرار بأن تؤدي إلى تفاقم وضع معقد أصلاً، بما يترتب عليه من عواقب مباشرة على اقتصادنا وحياة مواطنينا.

ولم يحدد كروزيتو التدابير التي يجري النظر فيها أو الأصول البحرية التي قد تُرسل إلى المنطقة.

وقال كروزيتو إن تعطيل مسارات الشحن الرئيسية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير عمليات التسليم، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات.

وزاد : كل أزمة اقتصادية تضرب الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بأشد وطأة، مما يعرض التماسك الاجتماعي واستقرار البلاد للخطر.



وأردف : بالنسبة لدولة بحرية كبرى مثل إيطاليا، فإن مراقبة وحماية البحار، سواء فوق سطح الماء أو تحته، تعني حماية أمنها وازدهارها ومستقبلها.

وأتم : ستواصل وزارة الدفاع والبحرية الإيطالية حماية البحر، والتدخل بحزم كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لحماية المصالح الوطنية وأمن الإيطاليين.

