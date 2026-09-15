وزير خارجية إيطاليا: تمديد تعليق اتفاقية "شنجن" مع إسبانيا لا يمثل تحيزا ضدها

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن تمديد بلاده تعليق العمل باتفاقية "شنجن" مع إسبانيا لمدة 15 يوماً "لا يمثل أي تحيز ضد مدريد، بل هو مجرد مسألة أمنية بعد أن حذرت وزارة الداخلية من أزمة المهاجرين من سبتة".

وأضاف تاياني، على هامش اجتماع مع نظيره السلوفيني تونيه كايزر، "هذا ليس موقفًا موجهًا ضد أي طرف، ولا موقف سياسي ..أولويتنا هي ضمان الأمن الداخلي وأمن الحدود" حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وتابع "لا توجد حدود برية مع إسبانيا؛ بل هناك سفن وطائرات قادمة من إسبانيا، وأعتقد أن هذا الإجراء مبرر طالما ظلت الأوضاع في "سبتة" بهذه الخطورة.. يجب ألا نستخف بما حدث وما زال يحدث؛ ولذلك، علينا ضمان أمن حدودنا".

وتأتي هذه التصريحات بعدما مددت السلطات الإسبانية اليوم إجراءات التفتيش على المسافرين القادمين من إيطاليا حتى 8 أكتوبر المقبل ردًا على قرار إيطاليا بتمديد تعليق العمل باتفاقية "شنجن" لحرية التنقل عبر الحدود مع إسبانيا لمدة 15 يوماً في أعقاب أزمة المهاجرين في مدينة "سبتة".

يذكر أن 72 ألف مهاجر سبحوا إلى مدينة "سبتة" في 30 و31 يوليو الماضي، ليتم إعادة الغالبية العظمى منهم على الفور تقريبًا. ولا يزال حوالي 5 آلاف شخص يعيشون في الشوارع، بينهم 1600 طفل غير مصحوبين بذويهم، مما أثار احتجاجات محلية.