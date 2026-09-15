وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية، وعرض القرارات المتخذة أثناء إدارة المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعناصر المشاركة بالمشروع، وناقش عددا من القادة في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات وقدرتهم على العمل المشترك في تنسيق وتناغم كامل، وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

وفي سياق متصل، شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض الأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة، وكذا عرض التقارير وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تخطيط وإدارة العمليات وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام بكفاءة واقتدار.



