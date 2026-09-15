6 اتفاقيات جديدة باستثمارات 83 مليون دولار.. وزير البترول: توسع كبير في البحث والاستكشاف بجنوب مصر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول مقبلة على نقلة نوعية في نشاطها خلال السنوات الخمس المقبلة، في ضوء خطط الوزارة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وزيادة إنتاج الزيت الخام، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية الواعدة في مناطق جنوب مصر.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف في مناطق عمل الشركة، بالتوازي مع الاستفادة من نتائج أعمال المسح السيزمي الجاري تنفيذها بجنوب الصحراء الغربية، والتي تغطي مساحة تصل إلى نحو 100 ألف كيلومتر مربع، بما يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن الإمكانات الجيولوجية والبترولية للمنطقة وفتح آفاق جديدة أمام أعمال البحث والاستكشاف.

وأشار الوزير إلى أن 73% من أعمال المسح السيزمي قد تم الانتهاء منها، مع ظهور مؤشرات أولية إيجابية تعكس وجود إمكانات جيولوجية واعدة، مؤكدًا أن نتائج المسح تمثل قاعدة هامه لتحديد المناطق ذات الأولوية للاستكشاف وفتح المجال أمام استكشاف أحواض ترسيبية جديدة بجنوب الصحراء الغربية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالتنسيق والتكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي القابضة لإعداد مشروعي اتفاقيتي إسناد لأعمال البحث والاستكشاف في منطقتين بالصحراء الغربية إلى الشركة العامة للبترول، بما يعزز دور الشركات الوطنية في تنفيذ أعمال الاستكشاف والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها المتراكمة.

كما أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب شركة «بي بي» العالمية للاستثمار في القطاع السادس بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن تطبيق نماذج استثمارية وحوافز تتناسب مع طبيعة المناطق وخصوصية اقتصادياتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة جاذبية النشاط الاستكشافي، وفتح المجال أمام دخول المزيد من الشركات العالمية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بمشاركة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

ووجه الوزير بأهمية إعداد نماذج استثمارية وحوافز مرنة ومصممة وفقًا لطبيعة وإمكانات كل منطقة، بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعزز تنافسية مناطق البحث والاستكشاف التابعة لشركة جنوب الوادي، مؤكدًا أن تحسين اقتصاديات الاستثمار يمثل عاملًا حاسمًا في جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، أشاد المهندس كريم بدوي بمستوى الأداء داخل شركة جنوب الوادي، مؤكدًا على أهمية الانتقال من التعامل مع الحوادث والمخاطر بعد وقوعها إلى منهج استباقي يقوم على تحليل الأسباب الجذرية وتحديد العوامل المؤثرة والتنبؤ بالمخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرارها، مع تعميم الممارسات الناجحة في هذا المجال على شركات قطاع البترول.

كما أشاد الوزير بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، مؤكدًا ضرورة مواصلة وتكثيف أعمال الرقابة لضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها.

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أن الشركة تعمل على تسريع تنفيذ استراتيجية الوزارة من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والاستفادة من نتائج المسح السيزمي بجنوب الصحراء الغربية، إلى جانب التوسع في إسناد مناطق جديدة إلى الشركات الوطنية والعالمية.

وأوضح أن البيانات الأولية للمسح السيزمي تشير إلى وجود أحواض ترسيبية واعدة، خاصة في مناطق غرب وجنوب الداخلة، بما يعزز فرص اكتشاف موارد بترولية جديدة ويدعم خطط التوسع في النشاط الاستكشافي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى حصول الشركة على موافقات مبدئية على 6 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات حد أدنى يبلغ 83 مليون دولار، لافتًا إلى أن جهود الشركة أسفرت عن رفع متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام إلى نحو 33 ألف برميل يوميًا، مع استهداف الوصول إلى 44 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي المقبل.

وأضاف رئيس الشركة أن جنوب الوادي نجحت في تطبيق حوافز استثمارية جديدة أسهمت في جذب اهتمام الشركات العالمية بالمناطق التابعة لها، ومن أبرزها شركة «بي بي» التي تم إسناد القطاع السادس بالبحر الأحمر إليها، باعتبارها أول اتفاقية يتم تطبيقها بجنوب مصر بنظام معامل الربحية.

وأشار إلى استمرار المباحثات مع شركتين عالميتين للتوصل إلى اتفاقيتي استثمار جديدتين بالمنطقة ذاتها، مؤكدًا أن تطبيق النماذج والحوافز الاستثمارية الجديدة بدأ ينعكس إيجابيًا على اهتمام الشركات العالمية بمناطق البحث والاستكشاف التابعة للشركة.