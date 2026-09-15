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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واس: الرئيس السيسي وبن سلمان ناقشا أمن وحرية الملاحة وتنسيق الجهود بشأنها

الرئيس السييي يستقبل ولي العهد السعودي
الرئيس السييي يستقبل ولي العهد السعودي
خاطر عبادة

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال محادثات عقدت اليوم الثلاثاء في القاهرة، أمن وحرية الملاحة البحرية وتنسيق الجهود بشأنها.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في خبر عاجل أن الجانبين ناقشا أمن وحرية الملاحة وتنسيق الجهود بشأنها، وأكدا الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر.

لقاء ثنائي ومباحثات موسعة

وعقد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي لقاءً ثنائياً أعقبته جلسة مباحثات موسعة، رحب خلالها الرئيس السيسي بالأمير محمد بن سلمان في "بلده الثاني مصر"، فيما عبر ولي العهد عن الشكر على حفاوة الاستقبال.

وجرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الشرق الأوسط، خاصة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

وحضر من الجانب المصري وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومدير مكتب رئيس الجمهورية عمر مروان، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي.

ومن الجانب السعودي حضر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

بيان الرئاسة المصرية: أمن السعودية جزء من أمن مصر

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن المباحثات شهدت توافقاً على أن العلاقات بين مصر والمملكة "لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي"، وأن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري.

وأكد الرئيس السيسي، وفق البيان، دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

كما تم التأكيد على "رفض وإدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية"، وأن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق، وأن مصلحة وأهداف البلدين واحدة.

اتفاق على إزالة عقبات التجارة والاستثمار

واتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف العمل لوضع وتنفيذ إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي وإزالة أي عقبات تعوق زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى يتناسب مع الأواصر التاريخية والجوار الاستراتيجي.

وأضاف المتحدث أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة، حيث جدد السيسي موقف مصر الثابت في دعم السعودية وكافة الدول العربية، فيما ثمن ولي العهد مواقف مصر تحت قيادة الرئيس في دعم جهود الاستقرار والسلام الإقليميين، وتضامنها مع المملكة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الأخيرة.

الرئيس السيسي محمد بن سلمان مصر والسعودية

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