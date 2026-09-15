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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة أنيقة .. بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
رنا عصمت

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..


وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كلاسيك باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، بدت بسمة بوسيل بالشعر المرفوع فهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2026، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

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May be an image of one or more people
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بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها بسمة بوسيل إطلالة بسمة بوسيل بسمة

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بالصور

بإطلالة أنيقة .. بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

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