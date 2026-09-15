رابط نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب انتهاء أعمال تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.digital.gov.eg

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، وذلك عبر الرابط المخصص لإعلان النتيجة.

وتؤكد الوزارة أن نتيجة الترشيح جاءت وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق، ومجموع الطالب، وترتيب رغباته، والحدود الدنيا المعلنة، وقواعد التوزيع الجغرافي، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

وتهيب الوزارة بالطلاب سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للاطلاع على نتيجة ترشيحهم.

وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.

وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.