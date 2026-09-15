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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التعليم العالي تعتمد قرارات جديدة للبرامج واللوائح الدراسية بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور عدة قرارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدد من الكليات والبرامج الأكاديمية بالجامعة، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير منظومة التعليم وطرح برامج دراسية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل.

وأوضح " الجيزاوي" أن القرارات شملت الموافقة على إضافة وبدء الدراسة بالدرجات الأكاديمية الماجستير والدكتوراه في التمريض بتخصصي تمريض الحالات الحرجة وتمريض المسنين، وإلحاق اللائحة الدراسية الخاصة بهما باللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية التمريض.
 

وتضمنت القرارات الموافقة على إضافة وبدء الدراسة ببرنامج الدبلوم المهني في تكنولوجيا المطاط والبلاستيك، كبرنامج خاص بمصروفات، وإلحاق لائحته الدراسية باللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.
 

وتضمنت القرارات اعتماد اللائحة الداخلية المحدثة الخاصة بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.
وشملت القرارات أيضًا اعتماد اللائحة الداخلية المحدثة الخاصة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلاج الطبيعي، وتفعيل العمل بها.


وفي كلية التربية النوعية، تمت الموافقة على إضافة وبدء الدراسة ببرنامج الإعلام الرقمي المؤسسي، كبرنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وإلحاق لائحته الدراسية باللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بالكلية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص جامعة بنها على تطوير برامجها الأكاديمية، وتحديث لوائحها الدراسية بما يتوافق مع متطلبات التطوير في منظومة التعليم العالي، واحتياجات سوق العمل، ورفع جودة العملية التعليمية والبحثية.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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