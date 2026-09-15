أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبو قير للأسمدة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة أبو قير للأسمدة اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.



وأوضح أحمد حسن أن إمام عاشور يقود تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم، في ظل استعدادات الفريق لخوض اللقاء ومواصلة مشواره في البطولة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي لمصالحة الجماهير بعد خسارة نقطتين أمام فريق المقاولون العرب في الجولة الماضية بتعادل فتح باب الانتقاد على المدير الفني واللاعبين

ويلعب الأهلي ضد أبو قير للأسمدة، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.